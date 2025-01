Stazione: ascensore fuori uso e vandalismi

Non solo non è ancora entrato in funzione l’ascensore, ma anche le pareti del nuovo sottopasso, a servizio della stazione ferroviaria di Guastalla, sono state nuovamente imbrattate da scritte e scarabocchi vari usando spray colorato. Non sembrano dunque avere l’effetto sperato i controlli e la videosorveglianza che era stata annunciata già a fine estate e inizio autunno, quando in vista dell’inaugurazione del nuovo sottopasso era stata ritinteggiata la parete esterna del passaggio ciclopedonale, oltre che delle scale che portano al secondo e terzo binario.

Pulizia e decoro della zona sono stati nuovamente cancellati da ulteriori vandalismi, con nuove scritte e imbrattamenti a colpi di spray, addirittura in misura maggiore rispetto a quanto era capitato in passato.

Resta inoltre il problema della mancata attivazione dell’ascensore che dal sottopasso porta ai binari, utile soprattutto a persone anziane, a diversamente abili, oltre che a tutte le persone che devono raggiungere il marciapiede dei treni con valigie pesanti o con bambini in carrozzina, evitando così la ripida rampa di scale. Già oltre un anno fa era stato annunciato un possibile avvio dell’uso dell’ascensore entro il febbraio del 2024. La struttura era stata installata e montata ormai mesi fa, ma si attende il completamento delle operazioni di collaudo tecnico, che risultano essere in forte ritardo rispetto a quando speravano non solo i cittadini ma anche le autorità pubbliche locali.

Antonio Lecci