Stazione, brutale rapina nell’atrio. In manette due senzatetto

Lo hanno seguito nell’atrio della stazione di piazzale Marconi, per poi prenderlo a pugni in testa e in faccia con una violenza inaudita. Non solo, una volta caduto a terra lo hanno anche preso a calci, per impossessarsi del portafoglio (vuoto) e del suo cellulare del valore di oltre 500 euro. Per questa ragione due uomini – un libico di 27 anni e un tunisino di 46, entrambi senza fissa dimora – sono stati arrestati in "quasi flagranza" di reato dalle Volanti della polizia intorno alle 21,30 di domenica 7 gennaio. Entrambi sono finiti in carcere, con l’accusa di rapina aggravata nei confronti di un altro straniero.

L’aggressione brutale era avvenuta davanti alla biglietteria dell’atrio della stazione e sotto gli occhi di numerosi presenti, oltre che sotto le lenti delle telecamere di videosorveglianza.

Tutte le testimonianze raccolte dagli investigatori convergono: i due hanno "aggredito e brutalmente malmenato la vittima", dopo che essa aveva trovato riparo nell’atrio della stazione, "colpendolo in maniera insistita con calci e pugni", per poi sottrargli il portafogli, allontanandosi in direzione dei binari, dove poi sono stati raggiunti dalla polizia che era stata allertata.

Entrambi – scrive il giudice Dario De Luca nella sua ordinanza, al termine dell’udienza di convalida – "hanno percosso la vittima per qualche minuto". Il telefono sottratto al malcapitato era poi stato trovato nello zaino di uno dei due.

I due indagati, in aula, hanno fornito la loro diversa versione dei fatti: sarebbe stata la vittima, a loro dire, a insultare e poi colpire con un pugno il tunisino; il libico invece avrebbe raccolto da terra il telefono, al termine della colluttazione, pensando che fosse dell’amico. Versione non ritenuta credibile dal giudice e contraddetta dalle immagini.

Dario De Luca, al termine dell’udienza, ha quindi convalidato l’arresto e ha disposto per i due indagati – difesi d’ufficio dall’avvocato Cristina Reda – il divieto di dimora in tutti i Comuni della provincia reggiana. Il pm Maria Rita Pantani aveva chiesto per loro la custodia in carcere.