Stazione, dopo l’Sos dei residenti. Forza Italia pronta alla protesta: "È ora di riportare la legalità"

Forza Italia Reggio Emilia esprime "piena solidarietà alle duecento famiglie e ai commercianti della zona stazione che hanno lanciato un grido d’allarme attraverso una lettera aperta, denunciando la grave situazione di degrado e insicurezza che da troppo tempo caratterizza piazzale Marconi e le vie limitrofe". "Siamo solo prede da assalire", avevano denunciato i residenti. Mille incontri, riunioni, prese d’atto, impegni, mille poleniche sull’arrivo di una pattuglia dell’Esercito. Il risultato è che – a detta di chi vive in zona – la situazione peggiora.

Il coordinamento cittadino degli azzurri afferma – per voce di Luca Vezzani e Mariarosaria Tedesco – che "la richiesta di ’azioni concrete’ avanzata dai residenti non può rimanere inascoltata. Forza Italia da sempre denuncia la mancanza di sicurezza proprio in questa zona della città, come testimoniato dai nostri numerosi interventi e comunicati nel tempo. Quello che oggi denunciano i cittadini è esattamente ciò che noi abbiamo sempre evidenziato: la sicurezza urbana rappresenta un diritto fondamentale e un dovere primario delle istituzioni. I fatti parlano chiaro: nonostante i numerosi incontri con questura, prefettura e amministrazione comunale, la situazione continua a peggiorare quotidianamente. Anche l’episodio dei giorni scorsi in via IV novembre, con l’intervento della Polizia per una rissa, conferma l’urgenza di un intervento strutturale e definitivo da parte dell’amministrazione comunale".

Il partito del centrodestra fa un passo avanti: "Non solo aderiamo, ma si poniamo in prima linea per sostenere concretamente questa manifestazione apartitica di protesta che i cittadini intendono realizzare in piazzale Marconi. Supportiamo senza riserve tutti coloro che credono nella legalità in questa battaglia per riportare sicurezza e decoro nella nostra città. Chi ha veramente a cuore il bene di Reggio Emilia dimostri di esserci, non a parole ma con la presenza. L’amministrazione comunale ha il dovere di garantire azioni immediate e concrete. Come reggiani prima che come rappresentanti politici, ci assumiamo la responsabilità di dare voce e contributo organizzativo a questa legittima protesta popolare".

Vezzani e Tedesco intervengono anche sull’episodio che ha visto protagonista il presidente del Consiglio comunale, Matteo Iori: "Ha accusato l’opposizione di dipingere una città “degradata e problematica” e di alimentare sfiducia verso la politica. Le accuse di Iori rappresentano un attacco intollerabile alla legittima attività di controllo democratico e una deriva inaccettabile per chi dovrebbe garantire l’equilibrio istituzionale. È paradossale che proprio durante un evento che celebrava 80 a ni di democrazia reggiana, il presidente abbia scelto di attaccare il pluralismo democratico che caratterizza quella stessa storia La sua figura dovrebbe essere super partes, garante delle regole democratiche e del confronto istituzionale".

Forza Italia reclama "scuse pubbliche all’opposizione e a tutti i cittadini reggiani e rispetto per le prerogative dell’opposizione e degli strumenti democratici di controllo".