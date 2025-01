Stazione e zona rossa, Cisl: "L’esercito senza polizia è come il fard sui lividi. Ma non criticate Massari"

La zona rossa della stazione divide i sindacati: da una parte Cgil, che si schiera con la Cooperativa L’Ovile e diverse associazioni attive nel quartiere, tra cui Città Migrante e La Vigna; dall’altra il sindacato Cisl. Oggetto della discussione è la decisione di "militarizzare" stazione e limitrofi con l’esercito, proposta oggetto di recente discussione tra il primo cittadino Marco Massari e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

"Non vogliamo credere che l’unico approccio possibile a Reggio Emilia sia quello militare – scrivono in una nota i membri del primo schieramento –. Richiesta dell’esercito, controllo di vicinato e forse istituzione delle zone rosse con il benestare del ministro Piantedosi: sembra che la strada scelta sia quella della militarizzazione, lontana dalla sinergia tra i vari ambiti come indicato nelle linee programmatiche di questa amministrazione".

"Come realtà sociali nasciamo su altri presupposti – aggiungono – e siamo disposti a metterci in gioco, come ampiamente dimostrato, ma se il piano va su binari esclusivamente securitari non possiamo contribuire con la nostra specificità, con i nostri valori e con le nostre progettazioni e servizi che hanno bisogno di risorse e appoggio". Il disagio dei residenti, "con cui ci rapportiamo e incontriamo quotidianamente – chiosano –. Siamo sicuri che solo la via della cura e dell’inclusione sociale potrà aggiustare i guasti di questa modernità ingiusta e crudele". Non certo dunque la zona rossa, che non farà altro che "alimentare la rabbia sociale".

I reggiani hanno "il diritto di vivere senza paura, di attraversare piazza Secchi senza dover camminare a passo svelto, muoversi in viale IV Novembre senza dover abbassare gli occhi e tapparsi il naso" conviene Cisl, che ha sede proprio in via Turri. Senza però perdere di vista l’aspetto sociale, che il sindacato sottolinea essere fondamentale, "puntare solo sull’inclusione non ci porterà da nessuna parte – aggiunge Cisl –. È lunare pensare che possa esserci una cura sociale in zona stazione senza combattere spaccio, violenza e microdelinquenza. Solo così potremo difendere le conquiste sociali e i presidi di comunità finora ottenuti, come Ca’ Reggio, il doposcuola di via Turri e il punto di aiuto ai senza fissa dimora in viale IV Novembre".

"Crediamo che sia stato doveroso da parte del sindaco incontrare Piantedosi, perché così lavorano le Istituzioni quando c’è un problema enorme di ordine pubblico da risolvere" aggiunge. Secondo Cisl, l’esercito senza poteri di polizia è "poco più di una passata di fard su un volto pieno di lividi". Resta tuttavia "ingeneroso accusare questo sindaco, che sta faticosamente cercando di far decollare i protocolli sulla zona stazione dopo anni di gravi ritardi amministrativi, di voler militarizzare la zona stazione solo perché sta dialogando con lo Stato". Se la zona stazione è così in ginocchio "ci sono responsabilità diffuse".

"Febbraio deve essere il mese della svolta – chiosa Cisl – il Comune può e deve lavorare ad una regia che sappia tenere dentro davvero associazioni, comitati e sindacati. Nessuno escluso, nemmeno le forze politiche di opposizione. A chi si impegna dando cuore e anima nell’azione sociale serve un supporto amministrativo più solido, e confidiamo che con l’arrivo dei nuovi dirigenti comunali si possa vedere, finalmente, un cambio di passo".