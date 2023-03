Stazione ferroviaria, più sicurezza con il sistema di videosorveglianza

A Rubiera sono in corso i lavori per il sistema di videosorveglianza alla stazione ferroviaria. Cavallaro alla fine del 2022 aveva scritto a Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) segnalando l’importanza di procedere all’installazione delle telecamere nella stazione ferroviaria, considerando il grande aumento di utilizzatori e il bisogno di potenziare la sicurezza.

"Rfi installerà, in modo tempestivo, 18 telecamere nell’area ferroviaria – dice il primo cittadino rubierese –. Noi poi porteremo il cavo in fibra ottica per collegare tutto il sistema alla centrale operativa e integreremo l’impianto con alcune telecamere sulle aree pubbliche circostanti. Abbiamo messo sotto controllo i varchi d’accesso di tutti gli accessi principali al territorio con telecamere che registrano le targhe di tutti i veicoli che entrano in paese. Ulteriori quattro varchi su strade secondarie sono in corso di realizzazione dopo l’approvazione del progetto in comitato ordine e sicurezza pubblica e la richiesta di finanziamento al Ministero".

Per Cavallaro controllare le strade "è importante, ma per avere traccia di tutti coloro che entrano ed escono da Rubiera mancava un controllo su chi parte e arriva in treno". L’obiettivo è pure di aumentare la sicurezza sui marciapiedi della stazione, disincentivando le violazioni alle norme compreso l’attraversamento dei binari senza l’uso del sottopasso.

"Magari ci sarà un po’ più di sicurezza – sottolinea Cavallaro – per le biciclette, storico problema di ogni stazione. In ogni caso l’uso più rilevante è quello di permettere alle forze dell’ordine di individuare persone e atti pericolosi per tutti noi".

Matteo Barca