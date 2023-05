Stazione fuori controllo Il ’budello’ fa paura Puzza di urina, rifiuti, vetri rotti e spaccio

di Tommaso Vezzani

I nervi sono a fior di pelle, l’atmosfera tesa e gli sguardi taglienti. Basta una parola, un gesto, un’occhiata fuori posto e la situazione rischia di degenerare. Non è un teatro di guerra, ma la storica stazione ferroviaria di piazzale Marconi. Nella zona, ormai trascinata a fondo da anni e anni di degrado, il male ha facce e abitudini ben note, concrete e distanti da qualsiasi retorica o ideologia. Combatterlo ogni giorno è una battaglia complessa per le forze dell’ordine. E dopo i vari casi di cronaca delle ultime settimane, sono stati intensificati i controlli incrociati che polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno predisposto con cadenza ora quotidiana. Ogni giorno la zona è battuta da due volanti, talvolta con l’aiuto dell’unità cinofila e, se necessario, dei rinforzi.

Ieri mattina la ronda è stata eseguita da una pattuglia della polizia di Stato assieme agli agenti della cinofila provinciale e al loro cane ’Leo’.

La zona più critica, tanto da avere acquisito perfino per gli agenti e i militari un nome che dice tutto: ’il budello’.

È l’angolo di viale IV novembre a cui si può accedere passando di fianco al bar in piazzale Marconi o svoltando subito dopo il primo supermercato di via Turri. Lì ci sono dei parcheggi e un cortile interno tra le case in cui il degrado è fuori controllo: in quel luogo di bivacco ci sono rifiuti di ogni genere comprese scarpe, vetri e lattine e un terribile odore di urina. Va da sé che l’area sia piena di insetti e moscerini. Dopo averla attraversata, i poliziotti perquisiscono un paio di macchine sospette, puntate dal cane: vetri sfondati, sostanzialmente inutilizzabili, anche se una sembra ’riparata’ con un sacco della spazzatura e dello scotch a mo’ di tenda.

Dentro non c’è nulla, ma "certamente qualcuno ha fatto uso di droga qui dentro" dicono gli agenti.

Anche piazzale Marconi viene passato al setaccio; con gli occhi di molti addosso gli agenti ispezionano le fioriere e alcuni androni di ingresso dei condomini, aperti h24, nei quali talvolta vengono nascoste le dosi. Anche lì, però, nulla da segnalare. Infine via Eritrea: i poliziotti la risalgono assieme all’agente a quattro zampe, con identificazioni e perquisizioni a campione. Una coppia di giovani sta fumando una canna e uno dei due, identificato, viene accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Si chiude così la mattinata delle forze dell’ordine, una delle tante – quasi tutte uguali – in cui si prova a curare la famigerata zona stazione.