Stazione, garage occupati: "Continuano a scassinarli e a farne alloggi abusivi"

Autorimesse usate come alloggi da senza fissa dimora, piene di coperte e rifiuti, emergono alla luce del sole una dopo l’altra. Continuano le segnalazioni di garage occupati nella zona della stazione centrale di Reggio. L’ultimo caso riguarda il condominio Aurora, in via Don Giovanni Alai, dove un garage è stato scassinato per ben due volte, diventando un rifugio di fortuna per alcuni individui della zona.

Una situazione ormai al limite della sopportazione per i residenti dei quartieri che, dopo la bonifica delle ex Officine Reggiane, hanno visto un contesto già compromesso peggiorare ancora e allargarsi su altre zone della città. Non a caso, di recente in un condominio di zona via Melato l’amministratore di condominio ha provveduto a bloccare l’accesso ai garage sotterranei con una cancellata.

Le immagini circolate mostrano chiaramente vecchi materassi, cuscini, lenzuola, vestiti e rifiuti di vario genere abbandonati, segni evidenti della presenza di persone che hanno trascorso la notte lì. Dalle immagini condivise direttamente dai residenti si vede come alcuni di questi oggetti siano stati incastrati persino tra le impalcature dei ponteggi installati per la ristrutturazione dell’edificio. Accanto alle coperte si trovano pezzi di grondaie, travi di metallo e materiali da costruzione, creando una situazione di degrado e potenziale pericolo.

Ulteriori segnalazioni arrivano anche dal condominio di via Monsignore Leone Tondelli 5, una zona già interessata da episodi simili. Anche qui, sembra che alcuni soggetti siano riusciti a introdursi in un garage dell’edificio e a utilizzarlo come rifugio, aggravando il problema della sicurezza nella zona.

