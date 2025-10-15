Stazione, idea ‘anti-spaccio’: "Ostelli per i senza dimora"

Una serie di ‘ostelli’, lontani "dall’epicentro dello spaccio", per assistere e monitorare "le centinaia di senzatetto in costante aumento". Togliendo in questo modo "manodopera al circolo vizioso dello spaccio ora normalizzato alla luce del sole". La proposta arriva da ReRe, la rete dei residenti del quartiere stazione di Reggio, che ha raccolto l’eredità dello storico comitato ‘Reggio città sicura’ (Cres). In dettaglio, i cittadini suggeriscono all’amministrazione di "monitorare con formali registrazioni l’accesso ai servizi", sottoscrivendo inoltre "precise regole di condotta". E infine di "proporre a seconda delle capacità individuali adeguati percorsi di formazione e imprescindibili corsi intensivi di lingua italiana con obbligo di frequenza e certificazione del livello raggiunto". Così, commenta la rete civica, la giunta Massari "poserebbe una pietra miliare nella gestione della marginalità, segnando la fine di decenni di costosi progetti fallimentari, sfuttando appieno le competenze sviluppate dalle cooperative ma esigendo puntuali monitoraggi e rendicontazioni".

Infatti, aggiunge ReRe, "lanciare progetti è inutile se il monitoraggio non è costante e non si misurano i risultati”. Inoltre, "togliendo manovalanza allo spaccio le forze dell’ordine potranno agire con maggiore efficacia". Infine, si metterebbe un argine al "declino di umanità, con il gigantesco bivacco ‘autorizzato’ alle Reggiane". Il commento di ‘Rec - Reggio in Comune’: "Finalmente anche il comitato ReRe riconosce la necessità di interventi socio-sanitari che siano in grado di accogliere e di prendersi cura di chi soffre di disagio".