Stazione, in campo l’Ausl "Più servizi socio-sanitari"

Controllo del territorio e salute pubblica. Due aspetti che nella zona della stazione Storica si devono fondere in politiche che dovranno essere implementate in modo quanto mai efficace nelle settimane successive.

E’ quanto scaturito ieri dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi in Prefettura e coordinato dal vicario, Salvatore Angieri (prossimo prefetto a Oristano), alla presenza di maggiori esponenti delle forze di pubblica sicurezza cittadine, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dell’Asl.

Una riunione che è servita per fare un punto sul dispositivo di sicurezza messo in atto per la zona di piazzale Marconi, via Turri e viale IV Novembre. Il primo risultato è che, grazie ai servizi dedicati la percezione di sicurezza nell’area interessata è di molto aumentata.

Dal I Maggio, sono state oltre 300 le persone controllate (66 gli automezzi). Inoltre, sono stati elevati 28 ordini di allontanamento per soggetti intenti a bivaccare nella zona, sono state effettuate otto denunce in stato di libertà, è stato rinvenuto e sequestrato un consistente quantitativo di stupefacente a carico di ignoti e sono stati accompagnati ai centri per il rimpatrio due stranieri irregolari sul territorio. "Accanto ai controlli – ha però messo in luce Angieri – è necessario intraprendere interventi strutturali e socio-sanitari, anche perché una concentrazione di forze di polizia così intensa rischia di non essere sostenibile sul mediolungo periodo, specie quando comincerà la stagione estiva e nella città di Reggio Emilia si terranno importanti eventi concertistici". L’occupazione territoriale delle forze dell’ordine è un fatto ‘momentaneo’, occorrono interventi che durino nel tempo.

L’Amministrazione, in questo senso, ha garantito un miglioramento dell’illuminazione in viale IV Novembre e in via Eritrea, oltre a potature di alberi e alla chiusura del sottopassaggio dietro al Bar Marconi.

Verrà elevato il divieto di vendita di alcolici e, questa è la novità, verranno messi in cantiere interventi di carattere socio-sanitario.

L’obiettivo è un coordinamento tra Asl e forze dell’ordine al fine di intervenire in modo quanto più efficace sui diversi soggetti che popolano le vie in questione e che, vivendo in condizioni precarie, acuite dall’uso di sostanze stupefacenti, generano allarme tra i residenti.