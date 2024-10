Stazione, incontro residenti-sindaco: "Lottiamo insieme contro il degrado. Vanno coinvolti anche i privati"

Sicurezza e rigenerazione urbana: questi i temi, giovedì, discussi dal Comitato IV Novembre in Comune durante l’incontro con il sindaco Marco Massari e l’assessore Stefania Bondavalli. Si è affrontato il tema della rivalutazione della zona stazione insieme all’architetto Massimo Casolari, esperto urbanista a livello europeo. Già in passato, Casolari era stato incaricato di realizzare un piano strategico di riqualificazione urbana per l’area definita dal Psc ’ambito di riqualificazione AR9’, tra cui la zona stazione, che ha subito "negli ultimi decenni processi di degrado fisico, di marginalizzazione sociale e di percezione di insicurezza tali da porre il rilancio socio-economico e la riqualificazione urbana dell’area quale priorità centrale del programma di governo locale", scrivono dal Comitato. Piano, questo, che ora sarà recuperato e aggiornato alla situazione attuale. Nella zona stazione storica, tra piazzale Marconi e dintorni, episodi di spaccio, risse, degrado, furti e aggressioni si susseguono con una frequenza che i cittadini definiscono disarmante. "La necessità evidente è quella di portare nuove presenze nel quartiere, che potrebbero garantire più sicurezza di qualsiasi videocamera". Un punto centrale: "I privati devono essere necessariamente coinvolti nella riqualificazione del quartiere, poiché il solo sforzo pubblico sarebbe insostenibile. Per esempio, come richiesto dal nostro comitato qualche mese fa, le palazzine liberty di viale IV Novembre potrebbero essere rivalutate da Max Mara e convertite in studentati".

Il sindaco Massari, proseguono, "nei vari interventi sui giornali ha parlato dell’obiettivo programmatico da cui nascerà un percorso di rigenerazione sociale e urbana nella città storica e nella zona stazione storica, infatti a noi del Comitato IV Novembre è parso fin da subito che da parte del sindaco l’approccio fondamentalmente sociologico dei problemi sia stato superato, come ad esempio con la richiesta del presidio militare in zona stazione o come alcuni interventi che sono in arrivo". Durante l’incontro si sono affrontati anche temi della vita quotidiana che toccano i cittadini, dalla raccolta dei rifiuti alla sistemazione di aree e ambienti abbandonati a se stessi fino alla presenza di balordi e delinquenti in zona.

"Ringraziamo per il tempo e la disponibilità sicuri che questo è l’inizio di un discorso che deve portare a risolvere le problematiche presenti in zona affinché i cittadini possono vivere sicuri e possono usare il territorio e i servizi come la stazione e le vie senza timore alcuno".

