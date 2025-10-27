Stazione, intervista a Prandi: "Nuovo sportello in via Turri: si riuniranno le varie Consulte. E Iren avrà un punto d’ascolto"

Viale IV Novembre come rinnovata porta d’accesso alla città, uno sportello multifunzione in via Turri per permettere alle consulte cittadine di incontrarsi e un punto informazioni Iren, per aiutare i residenti in difficoltà con le questioni burocratiche. Sono alcune delle prossime iniziative in serbo per il quartiere stazione storica, idee nate all’interno del gruppo di lavoro di cui fanno parte sei assessori e il sindaco del Comune di Reggio. Un ensemble di competenze focalizzate sul miglioramento di una delle zone più critiche della città dal punto di vista sociale ma anche strutturale, in termini di decoro degli spazi e vivibilità. A coordinare il gruppo è l’assessore alla Cura dei quartieri, Davide Prandi.

Assessore, quando è partito il gruppo di lavoro e chi ne fa parte?

"Siamo partiti a fine luglio di quest’anno. Inizialmente era composto dal sindaco, il vicesindaco De Franco e oltre a me gli assessori Mahmoud, Rabitti e Mietto. Nel frattempo è già stata coinvolta anche l’assessora Bondavalli, a dimostrazione della complessità del quartiere che richiede l’incontro trasversale di molte competenze. Il tema è di giunta, in realtà, ma abbiamo voluto dare una struttura più organica dal punto di vista organizzativo".

Come è stato impostato il lavoro?

"In primis da una considerazione: è vero che c’è un problema di sicurezza, ma è altrettanto vero che non c’è da oggi e non caratterizza solo la città di Reggio. Il sindaco Massari con coraggio ha assunto la delega alla sicurezza e ha preso dall’inizio del mandato tutta una serie di decisioni che vanno in quella direzione: dal presidio dell’esercito alla sperimentazione delle ‘zone rosse’ e il rafforzamento del coordinamento delle forze ordine. In parallelo ci sono però anche altri temi non meno importanti e legati all’educazione, la cultura, la pulizia e il decoro degli spazi pubblici, la gestione del verde e dei rifiuti".

Sotto quest’ultimo aspetto, che azioni state mettendo in campo?

"Un esempio è il monitoraggio che abbiamo iniziato da un paio di mesi nella zona di via Turri sulle utenze Tari. Dal primo report emerge che su 263 appartamenti e servizi commerciali il 17% non sono regolari, nel senso che non è stata aperta la posizione per attivare il servizio".

Dobbiamo ammettere che la procedura può risultare complessa già per chi è italiano madrelingua…

"Infatti stiamo lavorando per semplificarla e rendere il tutto più agevole. Una delle parole chiave che guida il nostro lavoro è ‘continuità’: la zona stazione rappresenta a mio avviso la sfida di Reggio come città del futuro. Ha una fortissima presenza di persone che provengono da diversi background migratori. Di fatto è una riflessione che oggi va rilanciata a tutta la città, ma lì diventa più esplicita. Reggio deve saper rispondere con fermezza sul rispetto delle regole, ma anche con umanità".

Ci anticipa altre novità?

"Entro fine novembre verrà aperto uno sportello multifunzione in via Turri che avrà diversi servizi: sala civica per i gruppi di controllo di comunità e consulte, ma anche presidio legato al tema dei rifiuti. Lì Iren fornirà materiale e assistenza a chi ha, per l’appunto, difficoltà nelle procedure burocratiche. Lo stesso presidio servirà poi ad avere un monitoraggio del quartiere in tempo ancor più reale. Parte del lavoro del gruppo si concentra anche su viale IV Novembre, con lo scopo di valorizzare il commercio che insiste su quella via e renderlo sempre più sicuro e accessibile".

In che modo?

"Già con l’avvicinarsi del Natale ci saranno attività organizzate insieme ai commercianti, che puntano a riempire quella via e portare le loro attività fuori, a contatto diretto con la città. Ci saranno anche degli accorgimenti in termini urbanistici, in primis migliorando l’illuminazione. Vorremmo, in sostanza, che viale IV Novembre diventasse una rinnovata porta d’accesso alla nostra città. Se parliamo poi di riqualificazione dell’intero quartiere, riprenderemo il lavoro fatto sul centro storico candidando la zona stazione al progetto di hub di prossimità. Altre iniziative sono più a lungo termine".

Ovvero?

"Mi riferisco alla riqualificazione di piazzale Marconi, in particolare del sottopasso che collega lato via Turri a quello di piazzale Europa. Poi c’è tutto il comparto delle proposte culturali, che ha un grosso potenziale e su cui stiamo lavorando insieme alle istituzioni del territorio e ai Teatri".

Spostiamo di nuovo il focus sul problema del degrado: sono previsti ulteriori sforzi?

"Abbiamo un confronto aperto sulla possibilità di potenziare le unità di strada della cooperativa Papa Giovanni XXIII. Il desiderio è di arrivare a tre turni, in modo così da coprire tutte le 24 ore; sono in corso le verifiche anche con l’Ausl e con il Sert per capire se è possibile nonché pertinente con quella che è la reale esigenza del quartiere. Aggiungo che a breve la polizia locale conterà in organico due agenti in più, non vuole dire necessariamente che saranno impiegati in stazione ma è sicuramente una buona notizia per il territorio. C’è poi già un presidio fisso delle forze dell’ordine in via Turri, che intendiamo valorizzare tenendolo aperto a supporto della cittadinanza".

Il tema della sicurezza tocca sul vivo tantissimi residenti.

"È evidente che i reggiani hanno molto a cuore la loro città. La stessa manifestazione annunciata per il 29 novembre è sintomo di un protagonismo civico che non va condannato. Come amministrazione cerchiamo di porci sempre con un approccio di attenzione e ascolto, per riuscire a lavorare assieme, e devo dire che in diversi incontri anche informali ho sempre trovato molta disponibilità al dialogo da parte di chi abita la zona. Sempre in quest’ottica il progetto Stazione In, attivato a gennaio 2024, sarà rilanciato in una veste più ampia".

Quale?

"A gennaio 2026 partirà una co-progettazione, sviluppata in una serie di iniziative che si concluderanno a giugno, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti: associazioni, consulte, commercianti e residenti. Tutti loro potranno contribuire a un lavoro collettivo assieme all’amministrazione per capire cosa migliorare e come. Già solo queste azioni che stiamo mettendo in campo, ad esempio, nascono anche dalle proposte delle consulte".