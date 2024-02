Stazione Off, il comitato insorge: "Prima si risolvano le emergenze"

"Basta temporeggiare, prima di fare cultura, integrazione e il festival dello street food, l’Amministrazione risolva le emergenze". Alza ancora una volta la voce sulla situazione della zona staizone, il Comitato di viale IV Novembre. Che si scaglia contro il modus operandi della giunta, anche in virtù dell’avviato tavolo di lavoro denominato ‘Stazione Off’. "Quei 150mila euro stanziati per la cultura, sembrano un regalo all’ ennesima cooperativa – tuona il gruppo di cittadini – Se non vengono affrontate con decisione le emergenze descritte sopra ogni proposta è aria fritta che non porta da nessuna parte".

Il comitato – che ha inviato un reportage fotografico di situazioni di degrado attorno a piazzale Marconi – chiede che vengano risolte immediatamente tre emergenze. "Reggio deve attivare il protocollo ’Strade Sicure’ – insiste il Comitato – La presenza dell’ esercito sarebbe un importante deterrente per contrastare le attività criminali di spaccio e violenze. Alla luce di quanto sottolineato dal segretario del Siulp Romano riguardo il legame tra microcriminalità e macro-criminalità, la presenza dell’ esercito lancerebbe un segnale: lo Stato c’è. E invece l’amministrazione per motivi elettorali dice no, quando dovrebbe garantire la sicurezza per i residenti e i 40mila pendolari che ogni giorno transitano per piazzale Marconi e le vie limitrofe". Seconda richiesta di intervento è sull’emergenza abitativa: "tanti poveri dormono per strada o nelle cantine o nei solai o nei garage. Il Comune deve attivare al più presto un dormitorio pubblico per garantire un minimo livello di dignità per i tani poveri che abitano nel quartiere. Alla luce dell’inchiesta sulle false residenze, il Comune deve fare maggiori controlli. Esistono appartamenti dove anche dieci stranieri abitano in 60 mq. Devono essere controllati anche gli esercizi commerciali che vendono cibi e vivande, deve essere assicurato il controllo sanitario che lascia a desiderare".

Infine, l’emergenza sanitaria: "Ci sono troppi tossicodipendenti che devono essere presi in carico subito perché ogni giorno causano risse a causa della droga. Inoltre siamo assediati dai rifiuti che lasciano in giro". Reggio deve diventare una vera città delle persone. Non deve essere solo uno spot".

dan. p.