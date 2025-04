Stazione, Pasquetta ’militare’: l’esercito potrebbe arrivare il 21 aprile

Potrebbero arrivare in città il lunedì di Pasquetta, quindi il prossimo 21 aprile, e iniziare il loro servizio in piazzale Marconi il giorno successivo. Trattasi dei dodici militari chiamati a presidiare la zona della stazione ferroviaria storica di Reggio, nell’ambito dell’operazione “Strade sicure” varata nel 2008. Un’ipotesi che il prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa, non conferma nè smentisce, limitandosi a ribadire: "Siamo in attesa dell’impirmatur o del via libera, come lo vogliamo chiamare, del ministero. Credo che sarà veramente una questione di giorni". Prima dell’effettiva entrata in servizio degli operatori, tuttavia, sarà necessario convocare una riunione ad hoc del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per verificare, tra l’altro, come cambieranno i compiti delle altre forze dell’ordine che presidiano la zona.

Dopo una campagna elettorale rovente sul tema della sicurezza l’attuale sindaco Marco Massari, (in parte sconfessando il suo predecessore Luca Vecchi che non lo riteneva necessario) ha deciso nell’estate del 2024 di inviare al ministero dell’Interno, di concerto col prefetto, la richiesta di poter disporre dell’esercito con compiti di sicurezza anche nella nostra città.

Il primo cittadino è poi andato ‘in missione’ a Roma a perorare la causa col ministro Matteo Piantedosi, che ha ricambiato con una visita istituzionale a Reggio. Massari ha però chiarito fin da subito che quello della repressione è solo una delle soluzioni ai problemi di degrado e insicurezza del quartiere della stazione (nel frattempo diventato “zona rossa”), da affiancare a decoro urbano e a interventi di tipo sociosanitario.