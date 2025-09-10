"Stazione senza posti auto. La situazione va risolta"

di Francesca Chilloni"Serve subito un parcheggio per la zona stazione". Il gruppo consiliare di minoranza Alternativa Civica, guidato da Luca Paterlini, torna a sollecitare un intervento urgente sulla questione dei parcheggi nell’area della stazione ferroviaria e lungo via Gramsci, definita "critica da anni" e che sarà aggravata dalla imminente apertura della nuova sede dei grafici dell’Istituto Silvio D’Arzo (ex Ipsia).

La presenza di studenti, genitori e personale scolastico, si sottolinea, si somma alle necessità degli utenti del treno e dei residenti, rendendo ormai insostenibile la situazione.

"La stazione è una risorsa strategica per Sant’Ilario e per i comuni limitrofi – afferma Alternativa Civica – e deve essere facilmente accessibile, senza trasformarsi in un problema quotidiano per chi vive in zona".

Secondo la minoranza, la giunta comunale avrebbe finora ignorato il nodo, limitandosi a riproporre l’ipotesi di un parcheggio a Nord della ferrovia, progetto che non appare però di prossima realizzazione.

Il gruppo ricorda che già nel 2020, insieme al Movimento 5 Stelle, aveva presentato una mozione per la creazione di un nuovo parcheggio, bocciata dalla maggioranza perché ritenuta prematura. "Oggi la realtà dimostra il contrario: l’urgenza è sotto gli occhi di tutti", sottolineano.

La proposta avanzata è quella di utilizzare, anche solo in via temporanea, l’area verde a Sud della nuova scuola, affacciata su via Gramsci e destinata in futuro a interventi residenziali che sono non imminenti.

Una soluzione che, secondo Alternativa Civica, consentirebbe di ospitare un numero significativo di auto, alleggerendo i disagi di pendolari, studenti e abitanti. "Non servono nuove promesse fumose né progetti irrealizzabili – conclude la nota – ma un’azione rapida e concreta che offra risposte immediate ai cittadini".