Stazione, si accende Natale. Luci in viale IV Novembre: "Collegamento col centro"

Le luci di Natale arrivano quest’anno anche in viale IV Novembre e nel piazzale della stazione in centro a Reggio. E domenica 8 dicembre, il Comune e le associazioni che operano in quella zona promuovono un pomeriggio di festa proprio in piazzale Marconi, come occasione per i cittadini di "riappropriarsi e vivere un quartiere che nell’ultimo periodo ha mostrato evidenti segni di sofferenza".

Alle 15,30 davanti all’hotel San Marco uno spettacolo per bambini, alle 16 concerto tradizionale di voci e percussioni, oltre a un laboratorio per bambini organizzato dalla scuola ’Bella cultura’ sull’esperienza della calligrafia tradizionale cinese a pennello.

A seguire i saluti del sindaco Marco Massari e dell’assessore Stefania Bondavalli, che vedono l’avvento delle luminarie nell’area della stazione come "un modo per ricollegare questa zona con il centro storico".

Il ristorante ’Mei Wei’ offrirà un punto di ristoro con tè caldo e dolci, a cui si affianca anche un’esposizione di oggetti di artigianato provenienti dalla Cina e un intrattenimento musicale. Inoltre, sempre domenica, alle 17 in sala del Tricolore è in programma un concerto natalizio con l’Orchestra giovanile di Quattro Castella.

Da ricordare l’attivazione fino al 6 gennaio del trenino di Natale da piazza della Vittoria (informazioni: 333.5313590), mentre al parco del Popolo c’è la pista di pattinaggio su ghiaccio, attiva fino al 2 febbraio.

In alcune fasce orarie saranno presenti in pista anche alcuni maestri di pattinaggio.

In piazza San Prospero si trova il mercatino di Natale con le tipiche casette in legno. E tutti i fine settimana previsti mercatini in centro, tra cui gli stand in piazza Prampolini con le produzioni tipiche e tradizionali a cura degli agricoltori e artigiani locali.

Prosegue poi la mostra ’Le vetrine raccontano: Stanislao Farri, Piasa Ceca, 1970-1980’, organizzata dalle attività commerciali dell’area di piazza San Prospero.

Un percorso di immagini che riporta le suggestioni degli scatti di un grande fotografo.

Il programma completo di Natale è su www.comune.re.it/natale.