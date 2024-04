Stazione, soccorsi difficili: manca l’ascensore

Da quando i lavori alla stazione ferroviaria di Guastalla hanno tolto il passaggio a raso ai binari, col nuovo sottopasso ciclabile e pedonale per raggiungere i treni al secondo e terzo binario, in molti si sono chiesti: con l’ascensore ancora da installare, come agire in caso di emergenza sanitaria con soccorso sul marciapiede più distante dall’ingresso della stazione? L’occasione per rispondere alla domanda è arrivata lo scorso fine settimana, quando operatori di ambulanza e autoinfermieristica di Guastalla sono stati chiamati all’intervento al terzo binario della stazione locale, per soccorrere una donna di 55 anni, colpita da malore sul treno. I soccorritori, al momento di trasferire la paziente verso l’uscita della stazione dove si trovava l’ambulanza, hanno dovuto fare i conti con le ripide scale che portano al sottopasso, visto che l’ascensore ancora non c’è, atteso – secondo le previsioni – entro metà aprile, per poi essere installato e collaudato. Per fortuna la donna ha poi dato segni di ripresa ed è stato possibile usare un’apposita sedia attrezzata per poterla trasferire ai piedi della scalinata, per poi risalire verso la strada attraverso il sottopasso pedonale. In caso di estrema urgenza, si sarebbe dovuto ricorrere al passaggio nell’area dei binari: ma in questo caso, per agire in completa sicurezza, sarebbero dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in atto una "passerella" provvisoria per il transito veloce all’altezza del primo e del secondo binario. Ora la speranza è che, come dichiarato nei giorni scorsi dai competenti uffici regionali, l’ascensore possa effettivamente essere installato in tempi brevi e che possa abbastanza spazioso per poter accogliere pure un’eventuale barella, in caso di emergenza sanitaria.

Antonio Lecci