"Stazione, sulla sicurezza del piazzale serve una svolta"

L’incidente – l’ennesimo – accaduto nei giorni scorsi nel piazzale della stazione ferroviaria di Novellara, dove ogni mattina si concentra una massiccia presenza di studenti in attesa dei mezzi del trasporto pubblico per raggiungere le scuole, ha riportato d’attualità la questione della sicurezza al terminal degli autobus. Una situazione di potenziale rischio si registra quasi ogni giorni nei vari terminal reggiani. Ma per quanto riguarda la realtà novellarese, il sindaco Simone Zarantonello conferma l’intenzione di sviluppare ulteriormente un confronto con Seta per poter studiare delle possibili soluzioni concrete per poter migliorare la situazione. "Gli investimenti per la sicurezza al terminal dei bus nel piazzale della stazione ci sono stati. Ovviamente si può migliorare. Ed è proprio questa la nostra intenzione". Ma non nasconde neppure un progetto molto ambizioso (e costoso) che prevede una nuova fermata del treno con annesso terminal degli autobus. Il tutto con nuova zona pedonale, area verde attrezzata, illuminazione e arredo urbano al posto dell’attuale piazzale della stazione dei treni. E l’attuale fabbricato Fer verrebbe recuperato attraverso un progetto studiato per ospitare eventi e attività culturali, ricreative e artistiche, soprattutto per i giovani.

"Non è un progetto da poco. Anzi… Per questo al momento – conferma il sindaco Zarantonello – stiamo cercando soluzioni più immediate attraverso un confronto con Seta". Già tre anni fa questo progetto era stato candidato – in forma associata col Comune di Bagnolo – a un bando nazionale per le rigenerazione urbana. Ma la proposta non era stata inserita tra quelle selezionate per il finanziamento. E così ora si attende una nuova occasione per ottenere le risorse necessarie (servirebbero almeno tre milioni di euro) per cambiare il volto di uno degli ingressi al centro novellarese, interessando un’area di circa 15 mila metri quadrati. L’intenzione è quella di trasformare l’attuale zona della ferrovia in un nuovo hub intermodale per lo scambio ferro-gomma. Ovviamente puntando all’aumento della sicurezza. L’attuale stazione diverrebbe un luogo per ospitare la scuola di musica e il "Polo delle arti" con relativi progetti culturali per giovani. E l’attuale piazzale della stazione cambierebbe volto, destinandolo a zona pedonale con un arredo urbano e illuminazione tutti nuovi.

Antonio Lecci