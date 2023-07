Stazione: una denuncia e un rimpatrio

Continuano i controlli serrati della polizia. Lunedì tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine nella stazione di piazzale Marconi hanno controllato 33 persone e 21 veicoli. In via Eritrea è stato fermato e identificato un 31enne destinatario di un Dacur (divieto di accesso alle aree urbane). Al giovane era interdetta la zona della stazione storica; quindi, dopo i necessari accertamenti è stato denunciato. Inoltre un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale è stato espulso su ordine del questore: il 25enne nigeriano, scarcerato lunedì dall’Istituto Penale di Reggio dove stava scontando una pena per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento, con precedenti per resistenza a P.U. e lesioni, è stato accompagnato da quattro operatori della polizia, su ordine del questore, presso il Centro di permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) da dove sarà rimpatriato.