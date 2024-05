Stazione, va in ansia per i controlli. Trovato con 50 grammi di droga. Denunciato 18enne nordafricano

Alla vista dei militari, un 18enne ha cercato di sfuggire ai controlli andando nella direzione opposta. L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato agli occhi dei carabinieri della Stazione di Corso Cairoli, i quali, durante i servizi di prevenzione e repressione dello spaccio in zona stazione, si sono avvicinati all’uomo per identificarlo. Alla richiesta di fornire un documento d’identità, lui ha mostrato un immotivato atteggiamento ansioso. I militari hanno quindi deciso di approfondire i controlli: l’uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, in un unico blocco rivestito di plastica trasparente e con impresso un adesivo con una foglia di marijuana, che nascondeva nella tasca della giacca. Per questo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio hanno denunciato alla Procura, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, un 26enne domiciliato a Cadelbosco di Sopra. È accaduto l’altro ieri nel primo pomeriggio, quando militari della stazione di Reggio Emilia Principale supportati dalla Squadra di intervento operativo del quinti Reggimento Carabinieri di Bologna, durante un servizio di contrasto al degrado della stazione storica e di prevenzione e repressione dello spaccio, hanno notato un giovane nordafricano a piedi, che alla loro vista cambiava direzione. Il ragazzo però è stato raggiunto dai militari. Da qui, visto lo stato di ansia evidente, l’approfondimento dei controlli e la scoperta della droga. Alla luce dei fatti, e acquisiti a carico del 18enne elementi di presunta responsabilità, i carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio hanno denunciavato il giovane per spaccio. La droga è stata sequestrata.