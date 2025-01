Stazione, via le barriere con il maxi-restyling

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, durante un incontro online con il Comune di Rubiera, hanno annunciato un nuovo progetto di riqualificazione per la stazione ferroviaria rubierese. I lavori, finita la fase autorizzatoria e le relative gare, inizieranno a gennaio 2026.

Il sindaco Emanuele Cavallaro aveva scritto a Rfi per segnalare alcune problematiche. "Si tratta di un investimento milionario sull’accessibilità e sicurezza dei viaggiatori della stazione – spiega Cavallaro –. Da tempo chiedevamo, anche su sollecitazione di tanti concittadini, che al sottopasso si affiancasse la realizzazione di due ascensori per permettere a tutti di arrivare al binario in autonomia evitando le scale. Ora ci è stato comunicato che nella stazione riqualificata ci saranno gli ascensori, ma la parte più onerosa dell’operazione è relativa all’innalzamento dei marciapiedi che ‘cresceranno’ di quasi mezzo metro per permettere di non avere più il gradino per accedere ai treni con le carrozzine, le bici e con i trolley senza inciampare. Ci si uniforma così agli standard europei".

E’ prevista inoltre la riorganizzazione e riqualificazione del viale della Stazione con la concretizzazione di un passaggio pedonale e d’altre opere. "Ci saranno posti per bici e moto – sottolinea il sindaco –. Abbiamo naturalmente fatto presente a Rfi che è importante tutelare e aumentare i posti auto a disposizione dei pendolari per lo sviluppo che sta avendo l’attrattività del treno in questi anni. Allo stesso modo abbiamo ricordato la nostra richiesta di installare barriere tra i binari per evitare che i ragazzi li attraversino: ci hanno risposto che le barriere che abbiamo notato in qualche stazione sono solo provvisorie per i lavori in corso. Non rientra nei loro standard di sicurezza. Tuttavia è emerso che con mezzo metro di salto da fare in più, una volta rialzati i marciapiedi, tagliare per i binari diventa oggettivamente più scomodo. Ci riaggiorneremo".

Agli interventi di Rfi seguiranno anche valutazioni da parte del Comune su come organizzare viabilità e sosta nelle zone accanto alla stazione in modo da ottimizzare al massimo la nuova organizzazione. E’ poi intenzione del Comune chiedere un confronto con la Regione per il potenziamento delle fermate dei treni regionali veloci nelle fasce orarie più trafficate: questo aspetta non riguarda Rfi, ma Trenitalia-Tper. "Fa piacere che la nostra stazione, attiva dal 1859, conosca una nuova vita: è anche vincolata come bene storico ed è previsto il suo restauro", osserva il sindaco. La stazione in questi anni ha visto crescere in modo importante il traffico passeggeri a partire dagli studenti in particolare grazie all’abbonamento integrato treno-bus e alla fermata della corsa per Genova, utile per arrivare a scuola a Reggio in sette minuti. "Un modo per bypassare – evidenzia Cavallaro – il traffico della via Emilia e viaggiare tutti i giorni in modo più ecologico e rapido. Anche per questo è fondamentale garantire servizi di terra all’altezza del nuovo ruolo che certamente continuerà a crescere, negli anni, se anche l’offerta trasportistica sarà adeguata".

