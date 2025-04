Stazioni dei treni, via le barriere

Strutture più facilmente accessibili alle persone con disabilità, o con difficoltà motorie in genere, sulle linee ferroviarie locali reggiane, che collegano la città capoluogo a Guastalla, Sassuolo e Ciano. Lo prevede una risoluzione approvata ieri dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, proposta dal consigliere Alessandro Aragona, di Fratelli d’Italia, e votata anche dalla maggioranza, dopo essere stato integrata da quattro emendamenti presentati da Andrea Costa, consigliere reggiano del Pd.

"Queste tratte ferroviarie gestite da Fer e da Tper Trenitalia – spiega Aragona – sono vitali per il territorio provinciale, ma risultano afflitte da barriere architettoniche. Qualcosa è stato fatto negli ultimi anni, ma ancora troppo poco, con tante inefficienze e disservizi tuttora esistenti. Le soluzioni tampone per l’assistenza ai disabili utilizzate fino ad oggi, come affidare il compito ai capotreni, spesso senza l’opportuna formazione, sono in contrasto con gli standard europei.

Le persone più vulnerabili vanno difese e tutelate con interventi ad hoc, non con alternative temporanee ed inefficaci". La risoluzione impegna la giunta regionale a installare rampe, ascensori funzionanti, marciapiedi rialzati, percorsi tattili e servizi igienici accessibili. Aragona parla di "risultato che dimostra come che le battaglie per i diritti dei più vulnerabili possono unire le forze politiche". L’impegno è stato garantito. Ora diventa necessario che gli interventi vengano realizzati concretamente, al più presto.

Antonio Lecci