Stefani: "I tifosi potranno fare la differenza"

Ritorna il match tra Reggiana e Sassuolo. L’ultima volta 16 anni fa: il 24 agosto del 2008 al "Ricci" di Sassuolo i neroverdi superarono i granata per 1-0 (gol di Salvetti) nel 3° turno di Coppa Italia. Al centro della difesa reggiana c’era Mirko Stefani (oggi 40enne): ha vestito il granata per ben 157 volte dal 2005 al 2010, segnando 22 gol e indossando anche la fascia da capitano. Nella sua lunga carriera (166 presenze col Pordenone, ma anche Messina, Bellaria, Cremonese, Frosinone, Real Vicenza, Prato e Parma) c’è anche l’inizio nelle giovanili del Milan: il 24 maggio 2003 l’esordio in A coi rossoneri (a 19 anni) nella sconfitta in Emilia col Piacenza per 4-2. Oggi Stefani è il responsabile del vivaio del Pordenone.

Stefani cosa ricorda di quel 24 agosto del 2008?

"In quegli anni era un derby meno sentito, ora è diverso per tutte le cose successe, le vicissitudini dello stadio. Ricordo due società umili e due squadre giovani. Quella con la Spal, per esempio, era di certo più sentita come partita".

Tante cose sono cambiate, e oggi riecco il confronto. Quante chances ha la Reggiana?

"Sarà difficile visti i valori in campo. Queste però sono gare speciali, dove possono capitare cose particolari. L’energia e la voglia possono fare la differenza, come gli episodi".

Quindi la Reggiana non parte battuta.

"Non esistono partite perse in partenza. Anzi: chissà che non possa scoccare la scintilla per una svolta definitiva…".

A Viali non dispiacerebbe: cosa ne pensa del mister?

"L’ho incrociato qualche volta nel percorso, sono contento perché ha fatto la gavetta e ora sta raccogliendo. Ha dimostrato di conoscere la categoria: quello dell’allenatore è un ruolo difficile, che vive di episodi e momenti. Viali è valido e ha carisma, a Cosenza ha fatto molto bene. Reggio è una piazza importante: ci sarà da soffrire ma bisogna stare tutti uniti".

E la rosa?

"Per me è buona e lunga, ovviamente infortuni permettendo: c’è un mix di giovani ed esperti. C’è chi ha già fatto la categoria e sa come si fa. Non dico che il torneo sia appena iniziato, ma ci vuole pazienza perché è ancora lunga".

Non ci fa qualche nome?

"Portanova e Vergara hanno qualità sopra la media. Cito anche le giocate di Marras e l’esperienza di Gondo che ha già giocato in piazze calde, è uno di sacrificio. Poi Vido: nelle giovanili del Milan aveva qualità cristallina e grandissime prospettive. Rozzio quando rientrerà sarà fondamentale, e l’esperienza di Bardi non si discute".

E sull’ambiente?

"Il potenziale del tifo di Reggio sa fare la differenza, lo ricordo bene, uno stadio meraviglioso. È importante che tutti stiano uniti".

Passiamo al Sassuolo. Vincerà questa B?

"Più che arrivare primi in B conta venire promossi, e credo ci siano tutti i presupposti perché ci possa riuscire. Magari facendo punti un’altra volta, e non oggi…".

Un tuffo nei suoi anni granata: che legami ha mantenuto?

"Momenti stupendi, ho avuto la fortuna di avere un gruppo di grandi compagni che definisco maestri. Grieco, ma anche Zini, e il compianto Ponzo. Da loro ho ricevuto tanto e negli anni, quando l’esperto sono diventato io, ho cercato di fare tesoro degli insegnamenti e a mia volta di trasmetterli. Quello da calciatore è stato un lungo cammino: il calcio dà e toglie, penso alla vicenda scommesse dove ognuno poi dice la sua (13 mesi di squalifica nel 2013 dopo le inchieste del 2012, ndr), ma l’importante è sempre reagire".

Di recente è stato a Reggio? "Sinceramente è da un po’ che non mi capita: ogni tanto rivedo amici di quegli anni in giro, al mare. Lì sono stato troppo bene".