"Stefano è l’unico che può tenere unito il partito e rinnovare la dirigenza"

Alessio Mammi, assessore regionale della giunta Bonaccini. Per lei è troppo facile scegliere...

"Sì, anche perché vedo ogni giorno quello che fa Stefano. Ovvero guidare con competenza, autorevolezza e sicurezza una grande regione come l’Emilia-Romagna".

‘Sicurezza’. È ciò che serve di più al Pd?

"Non solo. Un’altra parola chiave è unità. Il nostro partito ha bisogno di tenere insieme una coalizione con una pluralità di idee. Stefano ha la leadership giusta, anche grazie alla gavetta che ha fatto e questo è importante perché ti permette di conoscere nel profondo il territorio del nostro Paese; è partito dal suo comune di Campogalliano accumulando una grande esperienza nelle istituzioni".

Quali sono le proposte per rafforzare il partito?

"Innanzitutto ricostruire e rigenerare il Pd. Noi abbiamo perso più di sette milioni di voti da quando è nato il partito e occorre ora ritornare ad essere capaci di stare in mezzo alla gente, di rispondere ai problemi reali. Serve un partito con un’identità chiara. Contro le diseguaglianze e vicino ai ceti più fragili. E quindi lavoro, diritto alla sanità universale e un miglioramento dell’istruzione per perseguire un ‘new deal’ della conoscenza. E poi...".

Prego.

"Il rinnovamento della classe dirigente, superando le logiche delle correnti. Stefano penso sia l’unico che possa farlo, pescando nei territori che conoscem dai sindaci ai segretari di partito. Perché solo così possiamo raggiungere l’obiettivo di tornare a vincere le elezioni. E dobbiamo imparare a non essere subalterni, in questi anni abbiamo pagato il fatto di essere al Governo pur senza vincere e alleandoci con partiti che ci hanno snaturato ".

Lei conosce bene anche Elly Schlein, siete stati insieme in giunta regionale.

"La sua candidatura è una grande opportunità nonché un valore aggiunto per il Pd per allargare gli orizzonti e portare persone nel partito di cui abbiamo tanto bisogno. E nel futuro del partito, così come ha già detto Stefano a prescindere da chi sarà eletto segretario, Elly e gli altri due candidati saranno e devono essere coinvolti nelle decisioni".

Daniele Petrone