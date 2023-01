"Stefano ha coraggio, ma dovrà stare attento agli ‘oligarchi’ Li mandi a casa"

Enrico Bini, perché sta con Bonaccini?

"Stefano ha coraggio. Ho aderito perché, nonostante non sia iscritto al Pd, penso possa dare una prospettiva al partito per ricomporsi. Anche se...".

Cosa?

"Non sono così convinto possa farcela. Non per colpa di Stefano, ma si sta già litigando per la data delle primarie. La divisione non è un bel messaggio".

Come si ricompone il Pd?

"Mandando a casa quelli che da 50 anni gestiscono il potere. Spero che Stefano non soffra del cosiddetto ‘male romano’ quando sarà leader. È determinato, so che ce la metterà tutta, ma dovrà stare attento agli ‘oligarchi’ che la sanno lunga...".

Bonaccini è sostenuto dalla maggior parte dei sindaci, proprio coloro che promette avranno più voce in capitolo nel partito.

"Da sindaco, mi riconosco nel suo progetto anche per questo. Gli amministratori locali non hanno sempre la verità in tasca, ma vanno ascoltati perché hanno tanta esperienza. Basta con le decisioni prese solamente nelle segrete stanze".

Che pensa della Schlein?

"Mi piaceva e l’ho sempre sostenuta. Ma non condivido le ultime scelte, come abbandonare la Regione, lasciando tutto a metà, per andare in Parlamento. Ci vogliono meno slogan e più concretezza".

Bonaccini è concreto invece?

"Sì, a parte qualche questione irrisolta come il punto nascita nella mia Castelnovo Monti. Anche se non ho capito perché togliere la delega alla montagna all’assessora regionale Barbara Lori (oggi all’edilizia, ndr) che con le aree interne stava facendo un lavoro eccelso. Ogni settimana era da noi ad ascoltare e cercare soluzioni ai problemi. Quello nuovo (Igor Taruffi, ndr) non l’ho mai visto nè sentito. Anzi, non so neanche come si chiama...".

dan. p.