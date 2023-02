"Stefano merita di guidare il partito Ha il consenso più alto di sempre"

Andrea Rossi, deputato e amico di Bonaccini, il governatore è davvero il nome giusto? "Il voto dei circoli Pd ha restituito a Stefano oltre il 50% e la più ampia forbice di sempre. Un segnale che riscontriamo pure nel nostro tour nei territori. Crediamo a un Pd a vocazione maggioritaria, perno di un’alleanza di centrosinistra che rappresenti la maggioranza della società e che si riconosca in un progetto e in un’identità definiti".

Come vive questa sfida?

"Con l’obiettivo di creare un’alternativa vera al Governo Meloni, in una polarizzazione sempre più forte. Con Schlein è una competizione tra compagni di viaggio, seppur con idee diverse di partito. Spero sia confermato il risultato ottenuto fra gli iscritti Pd, le primarie sono sempre un esempio di democrazia".

Schlein ha ribadito che il 70% dei capolista sarà donna, parlando di vero e proprio cambiamento: un candidato uomo è diventato uno svantaggio?

"Non guardo al genere delle persone, ma al valore. Occorrono figure che ci permettano di portare il Pd alla vittoria e farlo diventare popolare. Stefano ha una militanza importante e riesce a intercettare maggiormente le rappresentanze della società".

Ha un rapporto di amicizia consolidato con Bonaccini: avrà un ruolo nel direttivo in caso di vittoria?

"Non è una mia ambizione o aspettativa. Voglio aiutare un amico e un politico che stimo. Stefano merita per il suo percorso di guidare questo partito. Il successo, nel caso, sarà di una comunità e non solo suo".

Stefano Chiossi