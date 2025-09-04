Stefano non si trova, l’appello del sindaco: "Dicci solo se stai bene"

"Voglio semplicemente dirgli di darci un segnale che sta bene". Il sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi lancia un appello al 59enne Stefano Zambelli, residente a Dinazzano, che ha fatto perdere le sue tracce verosimilmente dalla sera del 26 agosto. Il primo cittadino prova a lanciargli un appello: "Rispettiamo totalmente il suo desiderio di stare da solo in un momento particolare della sua vita, ma sarebbe importante per la sua famiglia, molto provata in queste ore, e per tutti noi, ricevere un segnale da parte sua che è tutto ok".

In campo per cercarlo, un grande dispiegamento di forze ordinato dal prefetto Cocciufa: dai vigili del fuoco, con unità cinofile, sommozzatori, droni ed l’elicottero, unitamente a carabinieri, agenti di polizia locale, a tanti volontari della Protezione civile e degli alpini che si sono ritrovati nel punto di coordinamento allestito nel parcheggio della palestra di via Santa Rizza a Casalgrande. Si stanno battendo diverse zone, partendo dall’abitazione di Stefano, proseguendo per il parco lungo il Secchia, i canali di bonifica e le varie piste ciclabili. Sono arrivate anche diverse segnalazioni, tutte in corso di verifica.

Ieri mattina, un’unità dei vigili del fuoco è stata spedita a Ciano d’Enza, dove Zambelli sarebbe stato avvistato: al vaglio, ci sono le videocamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali del paese. Stefano è alto 1,70 metri per circa 60 chili, con capelli lunghi fino alla schiena di colore castano scuro, occhi castani e barba. Chiunque avesse notizie o informazioni utili, è pregato di contattare il 112. "Voglio ringraziare sentitamente, da parte dell’intera Amministrazione, tutti coloro che si stanno adoperando senza lesinare mezzi ed energie nelle ricerche con l’obiettivo di trovare Stefano sano e salvo".