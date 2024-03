Steso a terra in stazione: paura per un 40enne

Si è temuto il peggio, nella tarda mattinata di ieri, per un quarantenne di origine straniera, residente a Boretto, trovato riverso a terra, sulla banchina accanto al primo binario, alla stazione ferroviaria di Guastalla. Sono stati due operatori della stazione a notare l’uomo a terra, dando subito l’allarme al 118. Sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa, il personale dell’autoinfermieristica e dell’automedica, oltre a una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti. L’uomo, dopo le prime cure, ha dato segni di ripresa, pur restando in un profondo stato di choc. Non si esclude un malore dovuto all’effetto di sostanze stupefacenti. In suo possesso anche flaconi di metadone, oltre a un siringa che teneva in tasca.

Il materiale è stato recuperato dal personale sanitario per poi essere affidato agli agenti di polizia locale. Lo straniero è stato caricato a bordo dell’ambulanza della Croce rossa per essere poi trasferito d’urgenza al pronto soccorso del locale ospedale. Ma non risulta essere in pericolo di vita. Di recente sono stati diversi i casi di malore, dovuti ad abuso di alcol o uso di droga, avvenuti nella zona della stazione.

a. le.