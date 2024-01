Stessa via, stesso problema: ieri è toccato a un tir

Strada chiusa e disagi al traffico, ieri tra Rio Saliceto e Correggio, sulla stessa strada in cui il giorno prima si era verificato l’incidente con l’autobus di linea.

Nella tarda mattinata, infatti, un camion con un container in metallo al traino ha sbandato sulla "solita" strada provinciale, nel tratto di via San Lodovico-via Campagnola. Per fortuna non si sono registrate conseguenze alle persone.

Il camion, infatti, deve aver perso aderenza con le ruote a bordo strada, con il carico che si è fermato nel fossato laterale. Inevitabili i disagi, con il traffico che è proseguito inizialmente a senso unico alternato, con la presenza sul posto degli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana.

Nel pomeriggio la strada è stata completamente chiusa per permettere il recupero del mezzo pesante con le autogrù.

I veicoli sono stati dirottati su percorsi alternativi.