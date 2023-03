"Stessi agenti, ma ci sarà più sicurezza"

di Francesca Chilloni

È iniziata la riorganizzazione del Corpo della polizia locale, con il via libera della giunta dell’Unione Val d’Enza presieduta da Luca Ronzoni al Piano del comandante Davide Grazioli. Negli ultimi mesi sono stati svolti tutti i passaggi di condivisione con le rappresentanze sindacali, uno specifico gruppo di lavoro e gli operatori stessi. "Il progetto presenta una base di partenza tendente all’ottimizzazione del personale, migliorando il presidio sul territorio e utilizzando le attuali risorse umane presenti", sottolineano nella delibera i sindaci del distretto, dando mandato al comandante di procedere, apportando rispetto al progetto iniziale risalente all’aprile 2022 "le necessarie variazioni in considerazione delle risorse professionali disponibili e delle esigenze o necessità che si andranno a rilevare, finalizzate al mantenimento di un alto standard organizzativo".

Due agenti fissi sono entrati tre giorni fa in servizio a Campegine.

La Val d’Enza ha un’estensione di 240 km quadrati e una popolazione di 62.507 abitanti (dato 1° gennaio 2021). Il progetto conferma la sede del comando nella centrale operativa di via Borghi a Montecchio, e prevede l’organizzazione di tre sub ambiti: Centro (per i comuni di Cavriago e Bibbiano), Sud (Montecchio, San Polo e Canossa), Nord (Sant’Ilario, Gattatico e Campegine).

Le tre aree sono articolate a loro volta in otto presidi, uno per ogni comune, dove il personale assegnato svolgerà prevalentemente l’attività quotidiana di "prossimità".

In una seconda fase di riorganizzazione, è prevista la realizzazione di nuclei specialistici su materie specifiche (ambiente, edilizia ecc). Questa riorganizzazione, spiega Grazioli, permetterà "mantenendo il numero di personale attualmente in forza al comando, di garantire: la gestione unitaria dell’intero Corpo; una presenza minima di servizio di 12 ore giornaliere suddivise in due turnazioni; lo svolgimento di turni serali-festivi in considerazione delle esigenze e necessità; la presenza di personale in centrale operativa, garantito durante ogni turno, a sostegno alle pattuglie nonché per rispondere puntualmente alle telefonate-richieste provenienti dall’utenza".

Nell’organigramma oltre al Comandante a Montecchio sono presenti 11 agenti: che si occupano anche della Centrale Operativa (3) e dell’Ufficio verbali (2); dell’Infortunistica e delle mansioni di polizia giudiziaria; vi è poi un amministrativo. A San Polo e Canossa sono previsti 2 agenti per comune (uno svolge anche funzioni di polizia giudiziaria); nel sub ambito Centro ci sono tre agenti per comune con un Commissario-responsabile a Cavriago (con funzioni di vicecomandante); tre agenti anche nel sub ambito Nord con il Commissario-responsabile a Campegine (con funzioni di coordinamento polizia edilizia). Grazioli spiega: "Mantenendo lo stesso numero di personale a disposizione, si può ottenere una migliore distribuzione delle risorse in campo, con conseguente efficientamento della copertura territoriale, rafforzando, dove possibile, la presenza fisica… creando nel cittadino quella percezione di sicurezza necessaria allo sviluppo di una vita quotidiana adeguata all’attuale società. Fornire alla popolazione la sensazione di tranquillità e sicurezza deve essere tra gli obiettivi principali di un moderno Corpo di polizia locale".