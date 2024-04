"Stesso quartiere. Limiti di velocità diversi"

Due strade dello stesso quartiere, ma con limiti di velocità differenti. Accade a Pieve di Guastalla, dove alle recenti segnalazioni giunte dai cittadini si aggiunge ora una interrogazione che porta l’argomento all’attenzione del consiglio comunale. L’hanno presentata Francesco Benaglia e Gianluca Soliani del gruppo Avanti. Sembra ci sia un errore nell’installazione dei cartelli del limite di velocità: i 30 km/h in via Pieve, nella "zona 30" del centro della frazione, mentre nell’adiacente via Manzoni – una strada con stop a ogni incrocio e diversi dossi sull’asfalto – è segnalato il limite dei 40 km/h.

"La regolamentazione della viabilità in quella zona è migliorabile. Spesso gli stop non vengono rispettati dai conducenti in transito, anche perché la situazione porta a credere di essere su una strada con diritto di precedenza. Già due anni fa eravamo intervenuti – dicono Benaglia e Soliani – per contestare gli stop a ogni incrocio come soluzione per aumentare la sicurezza stradale nel quartiere di Pieve, chiedendo invece di introdurre una limitazione della velocità ai 30 km/h per prevenire gli incidenti. Ora, però, sono stati installati segnali di limitazione di velocità a 40 km orari, pur se nel vicino tratto di via Pieve, su cui confluisce via Manzoni, il limite di velocità è di 30 km orari, non comprendendo perché la velocità, tra le due strade, debba avere una regolamentazione differente. Crediamo che sia invece corretto applicare la limitazione ai 30 km orari anche a via Manzoni, uniformandola a quella in vigore nella vicina via Pieve".

Antonio Lecci