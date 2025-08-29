"Stiamo mettendo in sicurezza le tre pinete"

L’intervento sul verde pubblico, come ampiamente preannunciato nei mesi scorsi, è in via di completamento. In questi giorni sono in corso importanti interventi di diradamento e messa in sicurezza del verde pubblico di Castelnovo, in particolare le tre pinete nel centro del paese e l’area a lato di piazzale Matteotti. Al riguardo affermano gli assessori Giorgio Severi e Silvia Dallaporta: "Nonostante le informazioni trasmesse in precedenza, tante persone ci hanno chiesto notizie su questi interventi, per cui pensiamo di organizzare a breve anche un incontro pubblico per illustrarli. Ribadiamo comunque che si tratta di lavori concordati anche nell’ambito dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, con l’obiettivo di migliorare i termini di sicurezza delle pinete in caso di incendio. Le tre pinete di Castelnovo sono estremamente integrate con il tessuto urbano del centro abitato, vicine a molte case e d’impianto di oltre un secolo fa. Ad oggi stanno subendo la parziale sostituzione naturale delle conifere con specie autoctone, come la Roverella. Questo processo produce molto materiale di risulta a terra di difficile rimozione e che in caso di incendio può comportare rischi molto elevati. È stato scelto di investire sulle pinete nella consapevolezza che sono una caratteristica importante del nostro paese, e nella loro lunga storia ne sono diventate un elemento identitario, quindi con massima attenzione e grande rispetto". Le pinete nel centro di Castelnovo sono frutto di rimboschimenti di origine artificiale di conifere alloctone quali pino nero (Pinus nigra), abete rosso (Picea abies) e abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii). Sono state messe a dimora durante il ventennio del secolo scorso, quindi hanno ormai oltre un secolo di vita. s.b.