Cronaca
Cronaca"Stiamo mettendo in sicurezza le tre pinete"
29 ago 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
"Stiamo mettendo in sicurezza le tre pinete"

L’intervento sul verde pubblico, come ampiamente preannunciato nei mesi scorsi, è in via di completamento. In questi giorni sono in corso importanti interventi di diradamento e messa in sicurezza del verde pubblico di Castelnovo, in particolare le tre pinete nel centro del paese e l’area a lato di piazzale Matteotti. Al riguardo affermano gli assessori Giorgio Severi e Silvia Dallaporta: "Nonostante le informazioni trasmesse in precedenza, tante persone ci hanno chiesto notizie su questi interventi, per cui pensiamo di organizzare a breve anche un incontro pubblico per illustrarli. Ribadiamo comunque che si tratta di lavori concordati anche nell’ambito dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, con l’obiettivo di migliorare i termini di sicurezza delle pinete in caso di incendio. Le tre pinete di Castelnovo sono estremamente integrate con il tessuto urbano del centro abitato, vicine a molte case e d’impianto di oltre un secolo fa. Ad oggi stanno subendo la parziale sostituzione naturale delle conifere con specie autoctone, come la Roverella. Questo processo produce molto materiale di risulta a terra di difficile rimozione e che in caso di incendio può comportare rischi molto elevati. È stato scelto di investire sulle pinete nella consapevolezza che sono una caratteristica importante del nostro paese, e nella loro lunga storia ne sono diventate un elemento identitario, quindi con massima attenzione e grande rispetto". Le pinete nel centro di Castelnovo sono frutto di rimboschimenti di origine artificiale di conifere alloctone quali pino nero (Pinus nigra), abete rosso (Picea abies) e abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii). Sono state messe a dimora durante il ventennio del secolo scorso, quindi hanno ormai oltre un secolo di vita. s.b.

Sicurezza urbanaIncendio