"Stiamo riflettendo coi cittadini Rilanceremo centro e frazioni"

Folto pubblico ieri mattina in teatro a Gualieri per la presentazione del libro "Un paese una fabbrica-Una fabbrica un paese" di Ciro Maiocchi, sindacalista in pensione. Un’analisi approfondita sulla situazione di Gualtieri, sulla crisi che ha portato il paese a perdere 460 residenti e almeno 1.200 posti di lavoro. "Cosa fare? Direi – dice Maiocchi – che occorre pensare ad aree geografiche più ampie. Gualtieri è nell’Unione dei Comuni. Ma è aiutata in modo adeguato dall’Unione? Ci vorrebbero fusioni, unificazioni tra realtà comunali. E’ difficile. Ma è una soluzione a cui bisogna iniziare a lavorare".

Presente pure il sindaco Renzo Bergamini: "Questi problemi sono noti da tempo – conferma – ma stiamo attivando percorsi condivisi a cui la gente sta riservando molta attenzione: non solo per il centro storico ma anche per le frazioni, come a Santa Vittoria, dove abbiamo avviato un importante progetto. Fusioni tra Comuni? In alcuni casi ci sono le condizioni, in altri casi invece questa soluzione non è fattibile. Riguardo la Tecnogas siamo in attesa di avere ulteriori dettagli sull’attività dell’azienda. Ci sono progetti, ma occorre far presto, in quanto a fine marzo 2024 scadranno tutte le date degli ammortizzatori sociali. La casa madre non sembra disposta a investire ulteriori risorse nella fabbrica di Gualtieri. Che, dunque, deve diventare più autosufficiente. Quando la Tecnogas è stata ferma, le imprese concorrenti hanno investito. L’azienda di Gualtieri, invece, è ripartita da zero". a.le.