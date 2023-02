"Stiamo risalendo la china. Il pubblico? Esige la comodità di casa"

Vincenzo Delmonte – amministratore delegato della Multisala Novecento di Cavriago – se l’aspettava: "Sapevo da tempo che avrebbero chiuso il Cristallo, tra noi del settore girava voce. E mi dispiace davvero molto, perché ci rimette tutta la città e l’offerta culturale. In questo modo usciranno sempre meno film. E voglio ricordare che questa saracinesca si abbassa poco tempo dopo quella del Jolly". Come le altre sale, il Novecento, rispetto al 2019 ha ridotto il proprio pubblico del 50%.

"Stiamo risalendo la china molto lentamente – dice Delmonte – come ritengo sia fisiologico, ma sono ottimista. L’elemento di socialità che soltanto a cinema può esserci è sicuramente una leva a favore. Questo lo percepisco dalle persone che incontro, soprattutto dal pubblico femminile. Non ci si può sottrarre al fascino di un film proiettato sul grande schermo, immersi nel buio, condividendo emozioni e divertimento con chi ti è seduto vicino. Dobbiamo resistere e fortunatamente possiamo contare sui contributi dello Stato. Le sale torneranno a riempirsi come prima".

Anche ai gestori delle sale cinematografiche forse, per uscire dalla crisi, sarà richiesto qualche sforzo. "So che non sto dicendo una cosa che piacerà ai miei colleghi – aggiunge Delmonte – ma ne sono convinto. Al di là delle proposte, ritengo che sia fondamentale l’offerta di spazi confortevoli. Lo spettatore deve sentirsi comodo come o più che a casa propria. Gli standard di comfort si sono alzati e le sale si devono adeguare. Gli spazi si devono rinnovare, anche a discapito del numero delle sedute. Noi abbiamo fatto questa scelta e ha pagato. Il pubblico è cambiato, non va al cinema tanto per andare... i modi per trascorrere il tempo libero sono aumentati. Il Covid ha fatto ingegnare ognuno di noi a trovare alternative al cinema e al teatro, riprendere le abitudini passate richiede tempo e pazienza. Ma anche gli operatori devono incentivare il ritorno anche attraverso il confort".

Stella Bonfrisco