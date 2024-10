Stile libero, delfino, dorso: Scolari in vasca non ha rivali

Alberto Scolari conquista sei medaglie d’oro ai campionati Europei riservati alle Polizie e ai Vigili del Fuoco di Braga. Un risultato straordinario ottenuto dall’inossidabile vice comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Val D’Enza che ha dominato nella categoria ‘M 60’, dove ha trionfato nei 50 Stile Libero, nei 50 e 100 Delfino e nei 50, 100 e 200 Dorso. Scolari – già reduce dal titolo di campione italiano della Polizia Locale ottenuto a Livorno a maggio – ha ottenuto questi risultati di fronte ad un pubblico numeroso ed entusiasta. Il programma era suddiviso in tre giornate: durante la prima Scolari si è assicurato i 200 Dorso e poi si è ripetuto con un ottimo crono nei 50 Delfino e ha chiuso la giornata con l’oro anche nei 50 metri Stile Libero. Nella seconda è invece sceso in acqua nei 50 Dorso, conquistando un altro oro. Nella terza un altro successo, questa volta nei 100 Dorso con un tempo che gli avrebbe addirittura permesso di vincere anche in categorie inferiori e infine i 100 Delfino, per il sesto titolo individuale. Grande soddisfazione per l’allenatore Enrico Cacciamanni e per Ermete Colli, responsabile del settore nuoto del gruppo sportivo Polizia Locale di Reggio così come per Davide Grazioli, Comandante della Polizia Locale dell’Unione Val D’Enza. Francesco Pioppi