Stirparo non ce l’ha fatta. Il sindaco: "Siamo vicini alla sua famiglia"

Fino all’ultimo si è sperato che potesse farcela ma purtroppo

è morto nella tarda mattinata di ieri: Leonardo Stirparo, 61 anni, è deceduto per delle complicazioni. L’uomo si è dato fuoco in piazza Bentivoglio a Gualtieri, venerdì mattina: i passanti e i commercianti hanno tirato secchi e bottiglie d’acqua, qualcuno è intervenuto anche con un estintore e così l’uomo si era salvato, ma era stato portato all’ospedale di Parma in condizioni molto critiche. Stirparo lascia la moglie, due figli e due fratelli. Il 61enne era conosciuto per aver lavorato nell’impresa edile di famiglia, poi per motivi di salute si era ritirato dall’attività. Non si esclude che ora sarà richiesto un ulteriore esame sulla salma. Il sindaco di Gualtieri, Renzo Bergamini, ieri si è subito messo in contatto con i familiari di Stirparo e si è dichiarato disponibile ad aiutarli in questo momento di dolore. Il primo cittadino esprime alla famiglia il cordoglio da parte di tutta la comunità di Gulatieri.