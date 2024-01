Stoccaggio del carbonio. Crescono le buone pratiche

Life AgriCOlture è un progetto di agro-ecologia che impegna 10 aziende agricole dell’Appennino emiliano nello stoccaggio di carbonio nel terreno e pertanto segna un cambiamento significativo nelle operazioni che gli enti di bonifica fanno in montagna. I primi importanti risultati del progetto europeo Life AgriCOlture, dopo 4 anni di attività tra gli Appennini di Reggio, Modena e Parma, sono stati resi noti giovedì nella sede della Bonifica, in corso Garibaldi, a Reggio. Una prima conseguenza pratica dell’efficacia del progetto Life agriCOlture è l’estensione di queste buone pratiche a nuove aziende: sono già 10 le nuove aziende che lavorano su 1.000 ettari di terreno e si aggiungono alle 15 già attive nel progetto Life per 838 ettari.

Il direttore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Domenico Turazza: "Dopo questa sperimentazione, durante la quale la Bonifica ha collaborato con gli agricoltori per le sistemazioni idrauliche dei pendii, credo che d’ora in poi possiamo parlare di una Bonifica che agisce per la prevenzione e non solo in situazioni di emergenza". Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale: "Un esempio virtuoso e coerente con le strategie di stoccaggio di carbonio nelle foreste attuata recentemente dal Parco. Alla base di Life agriCOlture c’è lo stoccaggio dell’anidride carbonica nei terreni con tecniche di agro-ecologia (agricoltura conservativa) e il supporto degli enti per la corretta regimentazione delle acque. Dai risultati emersi, migliorano anche la porosità dei terreni e la vita negli stessi, come dimostrato dagli studi sulla micro-fauna più attiva e con più cibo.

s.b.