Stop a Ficarelli e Saviola

Le decisioni del giudice sportivo.

In Eccellenza una gara a Calabretti (Fabbrico).

In Promozione quattro giornate al difensore Marco Saviola (Luzzara) per frasi offensive verso l’arbitro e al pari ruolo Mirko Ficarelli (Castellarano) perché a fine gara offendeva l’arbitro.

In Prima categoria multa di 120 euro alla Campeginese perché propri tifosi rivolgevano espressioni ingiuriose all’arbitro e agli avversari. Inibito fino al 16 novembre il dirigente Italino Cornetti (Campeginese) perché a fine gara rivolgeva ingiurie all’arbitro; stop fino al 16 ottobre per mister Aldo Viani (Campeginese) per aver rivolto ingiurie all’arbitro; squalificato fino al 9 ottobre il dirigente Stefano Milziadi (Campeginese) per gravi proteste all’arbitro, ripetute anche a fine gara. Una giornata a Vicentini (Campeginese).

In Seconda categoria stop fino al 29 settembre a mister Luisito Reggiani (Celtic Cavriago) per proteste con l’arbitro. Due gare a Mendicino e Stirparo (S.Ilario).

In Terza categoria un turno a Galeotti (Cadelbosco) e a Dalhoumi (Coviolo).

Nella foto d’archivio; Mirko Ficarelli col ds del Castellarano Luca Vassere.