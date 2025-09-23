"Stop al genocidio a Gaza". Un fiume di cittadini in corteo attraversa il centro storico e paralizza la circonvallazione

Al grido di "Free free Palestine" e "Stop stop genocide" migliaia di reggiani ieri hanno bloccato il traffico cittadino sulla circonvallazione fino oltre le otto e mezza di sera, per poi dirigersi e convergere verso il quartiere Gattaglio e terminare la serata in musica. In tantissimi, si stima tra le cinquemila le ottomila persone, sono scesi per le strade della città aderendo così allo sciopero generale proclamato dai sindacati di base in seguito all’appello lanciato dai portuali di Genova a sostegno della Flotilla e a sostegno del popolo palestinese. Un appello che ha visto migliaia di lavoratori di tutti i settori mobilitarsi e scendere in tutte le piazze d’Italia. A differenza di altre città italiane dove ci sono stati scontri con le forze dell’ordine, a Reggio la manifestazione organizzata da Assemblea reggiana per la Palestina si è svolta in modo pacifico, senza particolari disguidi.

I manifestanti hanno iniziato a raccogliersi intorno alle 18, orario previsto per il concentramento, in piazza Prampolini, prima a decine poi a centinaia. Da lì il corteo si è diretto verso via Roma, allargandosi a macchia d’olio su via Eritrea per giungere in stazione; ha poi proseguito lungo la circonvallazione bloccando il traffico cittadino per un lungo tratto, acclamato da tante persone affacciate alle finestre dei palazzi limitrofi.

Alla manifestazione hanno partecipato moltissime sigle e associazioni, tra cui Le donne in nero e molti insegnanti riuniti nel gruppo Docenti reggiani per Gaza, che alla ripresa del nuovo anno scolastico hanno presentato nei collegi un documento per sensibilizzare le scuole sulla questione palestinese e la catastrofe umanitaria in atto. Presente anche una delegazione della montagna reggiana capitanata dal gruppo Montagna antifascista, che "fin dall’inizio ha condannato il genocidio sionista a Gaza". Altri reggiani hanno raggiunto Bologna per unirsi ai manifestanti che da tutta la Regione si sono concentrati lì. Il consigliere comunale di Coalizione Civica Dario De Lucia ha preso parte alla manifestazione nazionale a Roma: "Il governo israeliano sta portando avanti un’operazione criminale e serve una risposta chiara da parte della comunità internazionale".

"Se la Palestina si libera siamo tutti e tutte liberi – hanno detto gli organizzatori del corteo reggiano, ringraziando tutti i partecipanti – questa è la lotta di tutti e tutte. Ora e sempre Resistenza. La Resistenza non è reato. L’invito a tutti e tutte è a non fermarsi qui: rimaniamo attenti e pronti a dare altre prove come quella di oggi".

