Stop alla plastica, in regalo agli studenti borracce di metallo

Ridurre il più possibile l’utilizzo di bottiglie di plastica, sensibilizzare le nuove generazione alle tematiche ambientali e ad un consumo consapevole delle risorse. Questo il senso di un progetto che ha visto il Comune di Novellara installare complessivamente sei erogatori di acqua nelle scuole dell’Istituto Comprensivo e nell’Istituto superiore ’Mario Carrara’, distribuendo borracce di metallo agli studenti. E’ stato l’assessore all’ambiente, Alberto Razzini, a consegnare le borracce ai ragazzi delle scuole locali, dalle elementari alle superiori. Novellara è tra i Comuni che hanno avuto accesso a un finanziamento, per un importo superiore a 22 mila euro, con l’obiettivo di dotare le scuole di erogatori d’acqua e di borracce riutilizzabili, per arrivare nel tempo al completo disuso delle bottiglie in plastica. Con questo progetto si stima di ridurre di tre tonnellate la produzione di plastica in tre anni. "Si tratta di un progetto dal valore significativo – spiega l’assessore Razzini – che intende sottolineare l’importanza dell’acqua e delle risorse naturali e, più in generale, del rispetto dell’ambiente".