"Stop alla registrazione dei figli, +Europa raccoglierà firme"

"Dopo lo stop in Italia alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali all’anagrafe, interviene l’Unione europea ribadendo che “l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere i figli di genitori dello stesso sesso”. Di conseguenza come +Europa, partito da sempre al fianco di diritti degli ultimi, chiederemo che ci sia un’azione amministrativa a supporto. Inoltreaderiremo anche alla raccolta firme per la Legge Regionale di iniziativa popolare proposta dall’Associazione “Luca Coscioni” in merito alle procedure di accesso al fine vita".

Così interviene Lorenzo Sassi, portavoce di +Europa a Reggio: "A partire da sabato 1 aprile prevediamo di essere presenti in piazza del Monte dalle 10 alle 19 ogni sabato fino al raggiungimento delle firme necessarie e in piazza Fontanesi ogni venerdì sera dalle ore 18.30 in poi".

Per inaugurare la campagna di raccolta firme di sabato 1 aprile saranno presenti in piazza Fontanesi come autenticatori sia l’assessore comunale Maria Francesca Sidoli che il consigliere comunale Giacomo Benassi.