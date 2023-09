Stop alle auto vicino alle scuole

Nuova viabilità in via Gramsci a Casalgrande. Una novità ufficialmente annunciata dal Comune di Casalgrande.

Da ieri mattina il primo tratto di via Gramsci (dalla stazione fino all’incrocio con via Garibaldi) sarà chiuso al traffico dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 12.45 alle 13.15. Un provvedimento per garantire la sicurezza e salute degli studenti all’ingresso e all’uscita da scuola.

"E’ quindi necessario effettuare – dicono dal Comune – la rotonda per tornare indietro: questo per permettere a via Gramsci di non rimanere congestionata dal traffico con le auto che possono prendere altre direzioni e per consentire un miglior transito ai genitori dei bambini della vicina scuola primaria". Ieri ha effettuato un’ispezione sul luogo il sindaco Giuseppe Daviddi che ha espresso "soddisfazione per il buon funzionamento di questa nuova regolamentazione del traffico".

m. b.