Stop ambulanze, sale la preoccupazione

L’ipotesi di eliminare i turni serali e notturni delle ambulanze dell’Emergenza-urgenza della Croce rossa di Reggiolo sta suscitando parecchi malumori in paese. Ma non solo. Anche nei centri vicini questa soluzione (pare per un risparmio dell’Azienda Usl di poche decine di migliaia di euro all’anno) non è affatto gradita, in quanto l’assenza per 12 ore del servizio di ambulanze di Reggiolo rischia di "scoprire" altre zone della Bassa in caso di interventi d’emergenza (e non solo) sul territorio di competenza, con le ambulanze di Fabbrico, Novellara e Guastalla, per esempio, a intervenire su più casi. E questo andrebbe a "scoprire" altri territori, con tempi maggiori necessari per arrivare a destinazione. Reggiolo serve inoltre un ampio tratto dell’Autobrennero, pure con una "convenzione" per fornire assistenza (bevande calde o acqua) in caso di traffico bloccato.

Da aggiungere la presenza in paese di tre zone industriali e diverse case di riposo.

Le potenziali richieste di soccorso non sono affatto limitate. Il progetto di eliminazione del servizio di emergenza urgenza con le ambulanze non riguarda solo Reggiolo, ma anche Bagnolo e Albinea. Pur se queste sedi sono comunque facilmente raggiungibili dalla città capoluogo, non trovandosi in una "zona di confine" come invece è Reggiolo. Ora si attendono nuovi confronti tecnici tra Azienda Usl e responsabili di Croce rossa per cercare di trovare soluzioni alternative. Ma a Reggiolo, e non solo, cittadini e associazioni sono pronti alla mobilitazione.

Antonio Lecci