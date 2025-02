Stop anche alla produzione di GranTerre

Incertezza, preoccupazione e un po’ di rabbia tra i lavoratori di GranTerre (l’azienda nata da Gsi-Grandi Salumifici Italiani e BonTerre), il cui stabilimento ha sede nello stesso polo produttivo di Inalca, in via Due Canali. Non toccato dal rogo per miracolo e grazie all’opera immane dei vigili del fuoco, martedì ha comunque fermato la produzione e ieri davanti ai cancelli si è avuto un intenso via vai di dipendenti. "Non si capisce se le lavorazioni riprenderanno nel pomeriggio oppure se si salta il turno anche oggi – spiegava attorno alla mezza Mario (nome di fantasia, ndr) – Sulla chat di whatapp dell’azienda i dirigenti non ci dicono nulla, mandano messaggi generici e ci invitano a portare pazienza. Non ci spiegano quale sia la nostra situazione e se dobbiamo rientrare. È tutto incerto ma ci sono carni da lavorare, spedizioni da completare". Un suo collega, che abita nella Bassa (anche lui ci chiede l’anonimato) che, aggiunge: "Io mi devo organizzare, se devo riprendere... Non ci considerano, nemmeno quelli come me che lavorano qui da trent’anni. Era diverso ai tempi di cooperatori come Ildo Cigarini… quelli sì che erano dirigenti che sapevano parlare con le maestranze. Quelli attuali sono lontani, li sento come dei burocrati, e in questo momento brutto per tutti i lavoratori dell’area, non riescono nemmeno a spiegarci il perché la nostra produzione sia ferma e per quanto tempo lo rimarrà". Non è una questione di denaro – sa di essere tutelato –, è che lui ci tiene all’azienda e tiene al suo lavoro.

Un terzo collega prova ad entrare con il suo badge, a dare un’occhiata, sbircia ma poi rinuncia: "Non c’è nessuno", dice allagando le braccia e cercando nella chat una qualche indicazione che non c’è.

Francesca Chilloni