Stop forzato alla piscina Dall’Aglio. Bando di gestione andato deserto: "Summit tra Comune e Fondazione"

di Giulia BeneventiLa piscina Mattia Dall’Aglio di via Filippo Re è costretta a rimanere in apnea. Il bando per la gestione dell’impianto, scaduto il 30 luglio, è andato deserto. Quindi ora, all’inizio della stagione sportiva 2025-26 e senza nessuno al timone, bisognerà attendere il prossimo Consiglio di Gestione della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio. Prima ancora, ci sarà "un confronto tra i vertici della Fondazione e l’assessore allo Sport", ossia Stefania Bondavalli, per avere "una compiuta valutazione in merito a una soluzione da proporre" al Consiglio, si legge nel provvedimento di presa d’atto di gara deserta.

Fino a quel momento l’impianto resterà chiuso. "I tempi di predisposizione di una nuova gara si prospettano tali da non consentire l’assegnazione in tempo utile per l’inizio della prossima stagione sportiva" spiega la Fondazione nel documento pubblicato alla scadenza del bando.

L’impianto porta il nome del giovane nuotatore reggiano venuto a mancare nel 2017, a soli 24 anni, mentre si stava allenando; la cerimonia di intitolazione si è svolta nel novembre del 2021. La piscina Dall’Aglio rientra nel poker degli impianti comunali assieme alla Ferretti-Ferrari (via Melato), la Onde Chiare (via Fenulli) e la De Sanctis di via Gattalupa che, tra le altre cose, proprio oggi inaugura la nuova gestione affidata all’Ati (associazione temporanea di imprese) formata da Nuova Sportiva Ssd arl e Reggiana Nuoto Asd. L’impianto in via Filippo Re ha una vasca lunga 15 metri e larga 7,5 metri, per una profondità di 1 metro, finora usata da diverse realtà del nostro territorio (Reggiana Nuoto, G.a.s.t. Impresa Sociale, comitato provinciale Csi Reggio Emilia, Equipe Sportiva e Dinamic Nuoto).

Una struttura che rende "importanti servizi alla collettività", scrive la Fondazione nell’avviso pubblico finalizzato a intercettare soggetti interessati alla gestione. Poche righe dopo viene anche specificato che "gli stessi impianti necessitano di interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento più o meno rilevanti, affinché possano continuare a svolgere la funzione fisiologica per la quale sono stati realizzati".

La durata minima prevista per l’affidamento è di cinque anni, "che possono essere implementati in ragione dell’entità degli investimenti sull’impianto". Risorse che nel relativo Piano di Fattibilità Economico-Finanziario vengono indicare come pari ad almeno 8mila euro l’anno, per un totale di minimo 40mila euro sull’intero quinquennio.