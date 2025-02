Reggio Emilia, stop al mercato illegale di animali

Reggio Emilia, 11 Febbraio 2025 – Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia ha approvato la mozione per il ripristino della legalità e la tutela del benessere animale nell’area del Foro Boario, dove da mesi si svolge un mercato abusivo di animali in condizioni inaccettabili. Stefania De Bartolo, attivista per i diritti degli animali ha segnalato questa grave situazione fin dalla fine di novembre 2024.

Il mercato abusivo

Ogni domenica mattina, nell’area del Foro Boario si svolge un mercato abusivo di animali da cortile e da compagnia, in violazione delle normative comunali e nazionali sulla tutela degli animali e sulla sicurezza sanitaria. Le segnalazioni da parte di cittadini e attivisti hanno evidenziato condizioni di grave degrado: gabbie inadatte, assenza di acqua e igiene per gli animali e commercio di alimenti privi di tracciabilità.

“Nel dicembre 2024, era stato presentato un documento urgente in Consiglio Comunale per affrontare immediatamente il problema, ma il Partito Democratico e i suoi alleati hanno rigettato l’urgenza. Dopo mesi di attesa, finalmente ieri il Consiglio Comunale ha discusso e approvato il documento, impegnando il Sindaco e la Giunta a intervenire con misure efficaci per fermare questa attività illegale.” - dicono i consiglieri De Lucia e Aguzzoli – “I mercati, lo ricordiamo, vengono autorizzati dal Comune e questo al Foro Boario è completamente illegale”.

Le forze dell’ordine

Un ringraziamento alle forze dell’ordine I Carabinieri nelle scorse settimane hanno effettuato sequestri di alimenti non tracciati venduti all’interno del mercato abusivo, tutelando così la salute pubblica e contrastando il commercio illegale. Nonostante ciò, il mercato abusivo ha continuato a svolgersi anche domenica 9 febbraio. Nella foto pubblicate dal gruppo di Coalizione Civica si possono vedere animali vivi in gabbie di fortuna non regolari tenuti nel baule delle auto.

Un mercato legale è possibile

È quindi fondamentale agire rapidamente. Va sottolineato che nulla vieta la presenza a Reggio Emilia di un mercato regolare di piccoli animali, come già avvenuto in passato nella zona Fiera. Tuttavia, questo deve avvenire nel rispetto totale della legalità, garantendo la sicurezza degli animali e degli utenti.

L’obiettivo della mozione approvata è proprio quello di regolamentare l’eventuale svolgimento di un mercato che rispetti gli standard di benessere animale e sicurezza igienico-sanitaria. “Ora, con l’approvazione di questa mozione, ci aspettiamo un’azione concreta e tempestiva da parte dell’amministrazione comunale e delle autorità preposte, affinché venga definitivamente interrotto il mercato abusivo e vengano adottate soluzioni per garantire il rispetto delle regole”, concludono i consiglieri Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli