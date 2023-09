Lavori su binari e ponti ferroviari: stop alla circolazione dei treni a Reggio Emilia, ecco quando

Reggio Emilia, 25 settembre 2023 – Stop ai treni alla stazione centrale di Reggio per alcuni lavori di manutenzione straordinaria. A comunicarlo è Rfi tramite una nota dove nel dettaglio riferisce che i lavori – per un investimento economico complessivo di circa 1,6 milioni di euro – saranno in particolare sulla linea “tra Reggio Emilia e Castelguelfo dalle 23 di venerdì 29 settembre alle 5 di lunedì 2 ottobre".

E “tra Reggio Emilia e Parma dalle 23 di venerdì 17 alle 5 di lunedì 20 novembre” per attività di impermeabilizzazione di quattro ponti ferroviari e del rinnovo del sistema idrico e dei binari.

Per consentire le attività di cantiere la circolazione sarà sospesa, con riprogrammazione dell’offerta ferroviaria regionale e di media-lunga percorrenza che sarà resa nota prossimamente. Per quanto riguarda i treni regionali, gli stessi saranno attestati nelle stazioni di Reggio Emilia e Fidenza e il servizio fra e due città sarà svolto con autobus sostitutivi.

I nuovi orari sono consultabili sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie. Mentre resta regolare il servizio sulla linea Alta Velocità Bologna-Milano.