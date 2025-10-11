Stoppato il doc filo-russo. Il cinema Eden dice ‘No’: "Regole Ue lo vietano"

La guerra di propaganda e disinformazione tra Russia e Occidente ha ricadute molto significative anche in realtà locali apparentemente marginali, come la provincia reggiana. La coop che gestisce il Cinema Teatro Eden di Puianello è stata accusata di censura da due realtà filo-russe – Comitati antifascisti emiliani e dell’associazione culturale Russia Emilia-Romagna – per aver negato l’affitto della sala per la proiezione del docufilm ’Biolab, la guerra biologica’, prodotto dal network Russia Today. L’evento era inizialmente in programma per lunedì. "È un ennesimo atto di censura preventiva…l’Italia è diventata ostaggio di minoranze, incluse associazioni di propagandisti Nato – denunciano i comitati –, che si permettono di stabilire chi parla e chi no. Tale situazione umiliante, con una classe politica supina alle volontà di nazioni straniere con interessi divergenti e contrapposti all’Italia, deve cessare. L’opinione pubblica ha il diritto di conoscere la verità sui misfatti di Kiev e dei patrocinatori euro-statunitensi".

I putiniani parlano di bavaglio, ma una direttiva dell’Unione Europea (il regolamento 2022/350 del primo marzo 2022) proibisce la diffusione di programmi di Russia Today e Sputnik, considerati materiale propagandistico. Il docufilm (sostiene la teoria secondo cui gli Usa starebbero sviluppando armi biologiche non convenzionali in Ucraina) è oggetto di accesse discussioni in numerose città italiane. "Come Cinema Eden – spiegano dalla dirigenza della coop – non censuriamo nessuno: in questi anni ci siamo distinti per ospitare dibattiti su tematiche di attualità, argomenti religiosi, presentazioni di libri, confronti politici e anche discussioni delicate come quelle tra Pro e No Vax. Non facciamo distinzioni né censure". Spiegano che la richiesta era arrivata "in forma informale, tramite una persona che frequenta abitualmente il cinema". In un primo momento era stato dato "un ok di massima, senza definire i dettagli", ma la situazione è cambiata quando la direzione è venuta a conoscenza del titolo. "Si tratta di una pellicola soggetta alla direttiva Ue che vieta la diffusione di prodotti di quella società. Abbiamo deciso di sospendere".

La decisione non è stata presa a cuor leggero: "Abbiamo chiesto una verifica legale, ma i tempi richiesti dai richiedenti non erano compatibili con quelli necessari per avere una risposta. Per questo motivo la data è stata annullata. Tutto è sospeso: la verifica non è ancora stata completata, ma le perplessità restano, anche alla luce della sentenza del Tar". Il riferimento è ai ricorsi contro il rettore dell’Università di Torino, che aveva ritirato l’autorizzazione alla proiezione. I giudici amministrativi piemontes: "La Russia attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti". E se le due sigle anti-Nato dovessero richiedere nuovamente la sala in affitto? "Dubitiamo – dicono dall’Eden – che dal nostro Consiglio possa uscire con un esito diverso. La nostra priorità resta la tutela dei nostri soci e il rispetto di tutte le normative".