Storchi: "Nuovo umanesimo"

L’economista Luca Paolazzi, direttore scientifico della Fondazione Nord Est e il Cavaliere del Lavoro Fabio Storchi, presidente di Vimi Fasteners SpA, si confrontano sul difficile autunno che abbiamo di fronte. Paolazzi esordisce affermando che questo autunno sarà la stagione "della verità per le famiglie italiane" a causa del rincaro del costo della vita, dell’aumento del costo del denaro e per la minore facilità a trovare lavoro. Per comprendere più a fondo il “peso” economico che sta gravando sul portafoglio del cittadino italiano, il Direttore Scientifico di Fondazione Nord-Est ricorda che, negli ultimi due anni e mezzo, i rincari sono stati tali che oggi occorre il 17% in più per fare gli stessi acquisti. Non dobbiamo lasciarci ingannare dal favorevole dato (+18%) sul monte salari dei lavoratori italiani: “Tre anni fa molti lavoratori erano ancora in Cassa integrazione e le ore di Cig riducono le buste paga". Insomma, "c’è molto da fare per chi ha a cuore l’armonia della società e pone il benessere delle persone al centro, come fonte di democrazia e di progresso economico".

In sintonia con l’economista, Fabio Storchi si dice convinto che "l’effetto destabilizzante della globalizzazione e delle tecnologie digitali abbia messo in crisi sia le politiche, sia le categorie concettuali elaborate nei decenni passati". Tuttavia, quello che emerge con evidenza è "la necessità, non più rinviabile, di costruire un nuovo modello di sviluppo economico che elimini le sperequazioni, l’eccessiva divaricazione retributiva che caratterizza l’attuale fase e contrasti la formazione di monopoli concentrati in poche mani. L’etica deve guidare l’attività delle imprese, per le significative responsabilità che esse ricoprono nella società. Credo che il pensiero economico ispirato dall’Umanesimo civile vada approfondito e sperimentato nelle nostre imprese a partire dai suoi principi fondamentali quali la centralità della persona e la cura del suo benessere. Mi riferisco a un pensiero economico fondato sull’idea di “Fare Insieme” per concorrere allo sviluppo integrale della persona e perseguire il bene comune”, conclude Storchi. Affermazioni che richiamano le parole che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato nel corso dell’applaudito discorso svolto durante l’Assemblea di Confindustria a Roma. In quella occasione il Presidente ha sostenuto, tra le altre cose, che "le imprese sono veicoli di crescita, di innovazione, di formazione, di cultura, di integrazione, di moltiplicazione di influenza, fattore di soft-power".