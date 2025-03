Storia di lotta alle dipendenze

Oggi alle 17 al teatro di Fabbrico in scena la replica di "Drained! Sdrenati", con "foyer aperitivo" dopo lo spettacolo. Sul palco l’attrice reggiana Valeria Barreca (con esperienze importanti anche in serie tv di diffusione nazionale) con Andrea Avanzi e Paolo Zaccaria, in una produzione di NoveTeatro, con testo di Nicolò Sordo e la regia di Domenico Ammendola. Lo spettacolo racconta la vicenda di un padre di famiglia ingegnere, della sua compagna dal passato turbolento e del suo giardiniere di fiducia, ex tossico ed ex paziente di una comunità di recupero. Lottano per riscattarsi dalle dipendenze per vivere una vita – se non felice – normale.

Possibilità per il pubblico di visitare la mostra "Folle d’amore" di Gianni Cestari. Per informazioni e per prenotazioni: tel. 331-4426784 (info@teatropedrazzoli.com).