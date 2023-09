‘Storia di Mano di gomma’’: la presentazione

Una mattinata per spiegare ai più piccoli cos’è la mafia e quale impatto ha avuto nella nostra provincia. È l’evento previsto domani a partire dalle 10 nei capannoni confiscati alla ‘ndrangheta in via Breda Vignazzi, trasformati in sede della Protezione civile, davanti agli alunni della media ‘Panizzi’. L’incontro è stato organizzato dall’associazione ‘Peppino Impastato e Adriana Castelli’. Giuseppe Leonelli, direttore della Pressa, modererà l’incontro; interventi dell’assessore comunale alle Politiche scolastiche Luca Poli, della responsabile dell’associazione ‘Impastato-Castelli’ Catia Silva, della giornalista del Carlino Reggio Alessandra Codeluppi e del giornalista Antonio Anastasi, che presenterà il libro da lui scritto ‘La storia di Mano di gomma’, dedicato alla parabola criminale del boss della ‘ndrangheta Nicolino Grande Aracri.